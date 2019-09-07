رضایت روسیه از نامزدهای مدیرکلی آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در این پیام که در توئیتر منتشر شده با اعلام به اتمام رسیدن مهلت معرفی نامزدهای سمت مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از نامزدی چهار نفر برای این سمت خبر داد و گفت همه آنها متخصصان خوبی هستند.

بر اساس آنچه اولیانوف در توئیتر خود نوشته است، علاوه بر نامزدی کورنل فِروتسا که پس از درگذشت یوکیا آمانو جایگزین موقت او شد، رافائل گروسی، لاسینا زربو و مارتا ژیاکوا دیگر نامزدها برای ریاست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی شده‌اند.

ژیاکوا هم‌اکنون رئیس سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای اسلواکی است و لاسینا زربو که اهل بورکینافاسوست، دبیری کمیسیون تمهیدات پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای فراگیر (CTBTO) را بر عهده دارد.

رافائل گروسی نیز که از او به عنوان رقیب جدی فروتسا برای این سِمت یاد می‌شود، نماینده دائم آرژانتین در سازمان‌های بین‌المللی در وین است.

یوکیا آمانو، رئیس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، ۳۱ تیرماه امسال در ۷۲ سالگی درگذشت و کورنل فروتسا، معاون او، سرپرستی موقت آژانس را بر عهده گرفت.

پیشتر، اوایل مردادماه، شورای حکام آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که مهلت اعلام نامزدی تا پنجم سپتامبر است و مدیرکل جدید تا ماه اکتبر منصوب خواهد شد و کار خود را حداکثر از یکم ژانویه ۲۰۲۰ آغاز خواهد کرد.