مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه ‏ای مبین تمدید شد

جواد نصیری، مدیر مرکز تولیدات چندرسانه ‏ای قرآنی جهاد دانشگاهی و دبیر جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان علل این تصمیم گفت: در جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره که چهارشنبه گذشته مورخ ۱۳ شهریورماه برگزار شد، استقبال فیلم‏سازان و علاقه ‏مندان در این زمینه بیان شد و با نظر اکثریت شورا تصمیم گرفته شد که مهلت ثبت نام و ارسال اثر تمدید شود.

وی افزود: با توجه به درنظر گرفتن بخش دانشجویی و آغاز سال تحصیلی در مهرماه، بسیاری از دانشجویان علاقه‏ مند هستند برای این جشنواره آثاری را تولید کنند و از این نظر مهلت دوماهه تا پایان آبان برای حضور در تمامی بخش‌ها اعلام می‌شود.

مدیر مرکز تولیدات چندرسانه ‏ای قرآنی جهاد دانشگاهی درخصوص تعداد آثار وصول شده تاکنون اعلام کرد: تاکنون فقط در بخش فیلم‏سازی حرفه‏ ای حدود ۱۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که البته انتظار ما را در این بخش برای نخستین دوره برآورده می‌کند و امید داریم در مدت تمدید شده نیز به این تعداد افزوده شود.

دبیر جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه ‏ای مبین تصریح کرد: جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه ‏‏ای مبین در بخش‌های فیلم‏‌سازی حرفه ‏ای و فیلم‌‏سازی با تلفن همراه برگزار می‌شود و دو بخش جنبی تربیت فرزند و دانشجویی نیز در این جشنواره به صورت جداگانه مورد داوری قرار خواهند گرفت.

نصیری اظهار کرد: موضوعات جشنواره همگی ذیل عناوین مرتبط با قرآن و عترت (ع) طبقه ‏بندی شده و از این جهت علاقه ‏مندان باید صرفاً در موضوعات اعلام شده اثر خود را تولید کنند و طبق ضوابط ارسال نمایند که البته اطلاعات مربوط به آن را از روی سایت mobinmedia.com می‌توانند به دست آورند.

وی با بیان اینکه همکاری نهادهای دیگر در این زمینه خوب بوده است، گفت: مجموعه جهاد دانشگاهی با همکاری سازمان صدا و سیما، معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سایت آپارات و مجموعه‌های دیگر در این زمینه تاکنون این کار را جلو برده ‏اند که نتیجه آن تولید آثاری با کیفیت در زمان کوتاه ۱۱۴ ثانیه در حوزه آموزه های قرآن کریم بوده است.

نصیری در پایان تأکید کرد: کانال آپارات جشنواره هم به نشانی www.aparat.com/۱۱۴ آماده دریافت آثار ارسالی می‌باشد و مجموعه مقرارت مربوط به جشنواره را در دسترس مخاطبان قرار می‌دهد.

یادآور می‌شود، نخستین دوره جشنواره فیلم ۱۱۴ ثانیه‏ای مبین در حال برگزاری است و تمام مردم سرزمین ایران می توانند در این جشنواره با موضوعات سبک زندگی و آموزه‌های اخلاقی، قصص قرآن، ایثار و شهادت، سیمای پیامبر اسلام (ص)، نیکی به پدر و مادر و صله رحم، نماز و واجبات الهی، آثار و برکات نیکی در زندگی مردم، کسب روزی حلال و معاملات اسلامی، انفاق، جهاد، پوشش و عفاف، توجه به محیط زیست، آسیب‌های اجتماعی و یا در بخش‌های جنبی آن با عنوان تربیت فرزند و دانشجویی شرکت کنند.

علاقه مئدان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند یکی از بخش‌های فیلم‏سازی با موبایل و یا فیلم‏سازی حرفه ‏ای را انتخاب کنند.