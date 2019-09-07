راه اندازی خانه های بهداشت در بنگاه های ۵۰ تا ۵۰۰ نفره

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی‌فر پیش ازظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران که با حضور اعضای این شورا به میزبانی بهزیستی استان برگزار شد، اظهار کرد: ۸۵ درصد برنامه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه حوزه اجتماعی و فرهنگی در وزراتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: شاخص‌های حوزه اجتماعی باید با برنامه‌های درست آسیب‌شناسی و ارتقا یابد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه خشونت در حوزه کار و تولید بیشتر از جامعه است، تصریح کرد: باید با بازنگری و جدیت برنامه‌های مدون و منتظم تر از گذشته داشته باشیم.

این مسئول با اعلام اینکه سلامت کارگران به عنوان نیروهای مولد جامعه و یکی از ارکان اصلی دستیابی به توسعه اقتصادی، از اهمیت زیادی برخوردار است، خاطرنشان کرد: زمانی که توسعه همه‌جانبه در اولویت کشور باشد این تأمین سلامت، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

صادقی‌فر سوءمصرف موادمخدر در محیط‌های کاری، هزینه‌های جبران‌ناپذیری مانند خسارات حوادث کار، افزایش حق‌بیمه غرامت کارگران، پایین‌آمدن سرعت و کیفیت کار و افزایش غیبت‌های ناشی از بیماری را در پی خواهد داشت که مستلزم اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه در فضای کار و تولید است.

وی گفت: با توجه به دامنه وسیع تبعات شیوع سوءمصرف موادمخدر در محیط‌های کارگری و تأثیر آن بر انسجام خانواده‌ها و چرخه تولید و اقتصاد کشور و از آنجا که پیشگیری، کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین اقدام در راستای ممانعت از گرایش افراد به موادمخدر است، سبب شد که دولت، پرداختن به این موضوع را جز برنامه‌های اساسی خود قرار دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی خانه‌های بهداشت در بنگاه‌های ۵۰ تا ۵۰۰ نفر در کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح، شامل سه بسته خدمتی با عنوان مجموعه آموزش و ترویج سبک زندگی سالم، استقرار تسهیلات مراقبت جسمی، روانی و اجتماعی با الگوی برنامه همیار کارکنان در خانه‌های بهداشت کارگری و اعتباربخشی و رتبه‌بندی کارفرمایان سلامت‌محور می‌شود و به‌منظور افزایش بهره‌وری نیروی کار، کمک به افزایش مهارت و دانش عمومی کارگران در اصول و فنون پیشگیری از اعتیاد در محیط کار، جلوگیری از ایجاد درگیری و برخوردهای مخرب با افزایش مهارت‌های مدیریت هیجان، جلوگیری از افزایش و کنترل حوادث ناشی از کار، تقویت روحیه همدلی و نیز جلوگیری از هدررفت منابع، اجرا می‌شود.

این مسئول با اشاره به اینکه هنوز خانه‌های بهداشت در ۱۸۰۰ بنگاه در سطح کشور راه اندازی نشده است و در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: باید در این بخش از مکانیزم‌های تشویقی استفاده شود و تا پایان شهریور بسته تکمیلی برای همه خانه بهداشت ارسال می‎‌شود.

صادقی‌فر تمرکز بر خانواده را اولویت بعدی در حوزه برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی عنوان کرد و گفت: در ماه‌های اخیر برنامه فرهنگی ورزشی برای جامعه کار و تولید در گیلان داشته‌ایم و در کنار این برنامه کلاس‌های خانواده و مهارت زندگی برگزار شد.

وی افزود: از این رو در برگزاری این جشنواره تلاش کرده‌ایم که خانواده‌های کارگری را به دورهم جمع کنیم. در این جشنواره خانواده‌ها دور هم در فضایی فرهنگی و مناسب زیست جمعی را تجربه و ورزش می‌کنند تا به نشاط دست یابند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: راه مقابله با آسیب‌های اجتماعی کنار هم بودن و تنها نباید سرپرست خانواده تفریح کند؛ بلکه تمام اعضای خانواده باید از این فرصت بهره‌مند شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه آگاهی و دانایی در حوزه تعاون باید ارتقا یابد، افزود: طی سال‌های اخیر در حوزه تولید دانش، کمتر می‌توان ورود جدّی پژوهشگران به حوزه تعاون را مشاهده کرد و این مشکل باید از طریق دانشگاه‌ها در سطوح تحصیلات تکمیلی برطرف شود.

صادقی‌فر با اشاره به رویکردها و جهت گیری های دولت و وزارتخانه در امر سلامت آحاد مردم و بویژه سلامت نیروی کار و نیز مدیریت آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار و تولید و نگاه همه جانبه به همه ابعاد متنوع و وجوه متعدد پدیده‌ها و خروج از رویکردهای تک بعدی نگر و دیده مان سنتی درمان محور و لحاظ همه ابعاد سلامت، بر ضرورت شکل گیری گفتمان و اهتمام اجتماعی و شکل گیری نهضت فراگیر اجتماعی در امر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان‌ها تاکید کرد.