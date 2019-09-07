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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۴:۰۰

دانش آموزان استان قزوین در عزای حضرت قاسم(ع) به سوگ نشستند

دانش آموزان استان قزوین در عزای حضرت قاسم(ع) به سوگ نشستند

قزوین- دانش آموزان استان قزوین با حضور در امامزاده‌ها و حسینیه ها و مساجد با شرکت در مراسم «احلی من العسل» در عزای حسینی به سوگ نشستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتمین روز ماه محرم نوجوانان و جوانان و دانش آموزان استان قزوین در روز شهادت حضرت قاسم فرزند امام حسن مجتبی (ع) با حضور در مساجد، تکایا، امامزاده‌ها، اماکن مقدس با راه انداختن دسته‌های عزاداری در سوگ فرزند امام حسن مجتبی (ع) سوگواری کردند.

این مراسم در راستای ترویج فرهنگ عاشورایی همه ساله به صورت سراسری با حضور دانش آموزان در مساجد برگزار می‌شود.

دانش آموزان استان قزوین امروز شنبه با حضور در مسجد امام خمینی قزوین با مداحی و عزاداری در سوگ سالار شهیدان و فرزند امام حسن مجتبی (ع) حضرت قاسم (ع) بر سر و سینه زدند.

سوگواره سراسری «احلی من العسل» همزمان با هفتم محرم در میعادگاه‌های سراسر کشور در ۳۲ استان و ۷۵۰ منطقه آموزش و پرورش برگزار شده است.

دانش آموزان در این سوگواره سراسری به صورت همزمان در سراسر کشور به سینه زنی و عزاداری می‌پردازند و یاد و خاطره شهدای گرانقدر کربلای حسینی را گرامی می‌دارند همچنین با آرمان‌های ارزشمند نوجوان شهید کربلا حضرت قاسم بن الحسن (ع) تجدید بیعت می‌کنند و با شناخت ولایت و تاسی از مقام شامخ شهدا ولایت را پاس می‌دارند و خودشان را سربازان صدیقی برای کشور و اسلام عزیز می‌دانند.

این مراسم در شهرها و مناطق مختلف استان قزوین هم برگزار شد.

کد مطلب 4713383

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