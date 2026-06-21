  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» در هرمزگان برگزار شد

چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» در هرمزگان برگزار شد

بندرعباس- چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» با حضور پرشور دانش‌آموزان هرمزگانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» همزمان با ششمین روز از ماه محرم با حضور گسترده دانش‌آموزان، مسئولان و فرهنگیان در بندرعباس برگزار شد.

منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی داشت و اظهار کرد: فرهنگ عاشورا سرشار از پیام‌های بزرگ انسانی همچون آزادگی، عدالت‌خواهی، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ کرامت انسانی است.

وی با اشاره به نامگذاری ششم محرم به نام حضرت قاسم بن الحسن(ع) افزود: پاسخ تاریخی این نوجوان کربلا به امام حسین(ع) که مرگ در راه حق را «احلی من العسل» توصیف کرد، جلوه‌ای از تربیت عاشورایی و روحیه ایثار و وفاداری در مکتب اهل‌بیت(ع) است؛ پیامی که امروز برای نسل نوجوان و جوان جامعه الهام‌بخش است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه عاشورا دارای دو صفحه است، تصریح کرد: صفحه‌ای از عاشورا بیانگر اوج جنایت و ظلم علیه پاک‌ترین انسان‌هاست، اما در کنار آن صفحه‌ای روشن و سرشار از پیام‌های بزرگ انسانی قرار دارد؛ پیام‌هایی چون آزادی‌خواهی، مقابله با فساد و ظلم و دفاع از حقیقت که امام حسین(ع) برای آن‌ها قیام کرد.

وی ادامه داد: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ الهام‌بخش حرکت‌های بزرگ بوده و انقلاب اسلامی ایران نیز در پرتو همین فرهنگ شکل گرفت و استمرار یافت. ملتی که فرهنگ ایثار و شهادت را سرلوحه خود قرار داده، هرگز شکست نخواهد خورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با تأکید بر نقش نوجوانان در آینده کشور گفت: نوجوانان و دانش‌آموزان باید با الگوگیری از پیام‌های عاشورا، مسیر خودسازی، معنویت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در پیش بگیرند.

وی همچنین با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، خودسازی را از مهم‌ترین وظایف نسل نوجوان دانست و افزود: ارتباط با معنویت، فرهنگ عاشورا و تلاش برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و مسئول باشد.

کد مطلب 6866521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها