چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین سوگواره «احلی من العسل» همزمان با ششمین روز از ماه محرم با حضور گسترده دانش‌آموزان، مسئولان و فرهنگیان در بندرعباس برگزار شد.

منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در این مراسم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی داشت و اظهار کرد: فرهنگ عاشورا سرشار از پیام‌های بزرگ انسانی همچون آزادگی، عدالت‌خواهی، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ کرامت انسانی است.

وی با اشاره به نامگذاری ششم محرم به نام حضرت قاسم بن الحسن(ع) افزود: پاسخ تاریخی این نوجوان کربلا به امام حسین(ع) که مرگ در راه حق را «احلی من العسل» توصیف کرد، جلوه‌ای از تربیت عاشورایی و روحیه ایثار و وفاداری در مکتب اهل‌بیت(ع) است؛ پیامی که امروز برای نسل نوجوان و جوان جامعه الهام‌بخش است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه عاشورا دارای دو صفحه است، تصریح کرد: صفحه‌ای از عاشورا بیانگر اوج جنایت و ظلم علیه پاک‌ترین انسان‌هاست، اما در کنار آن صفحه‌ای روشن و سرشار از پیام‌های بزرگ انسانی قرار دارد؛ پیام‌هایی چون آزادی‌خواهی، مقابله با فساد و ظلم و دفاع از حقیقت که امام حسین(ع) برای آن‌ها قیام کرد.

وی ادامه داد: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ الهام‌بخش حرکت‌های بزرگ بوده و انقلاب اسلامی ایران نیز در پرتو همین فرهنگ شکل گرفت و استمرار یافت. ملتی که فرهنگ ایثار و شهادت را سرلوحه خود قرار داده، هرگز شکست نخواهد خورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان با تأکید بر نقش نوجوانان در آینده کشور گفت: نوجوانان و دانش‌آموزان باید با الگوگیری از پیام‌های عاشورا، مسیر خودسازی، معنویت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در پیش بگیرند.

وی همچنین با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب، خودسازی را از مهم‌ترین وظایف نسل نوجوان دانست و افزود: ارتباط با معنویت، فرهنگ عاشورا و تلاش برای رشد و تعالی فردی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، آگاه و مسئول باشد.