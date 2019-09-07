به گزارش مهر، سردار اسکندر مؤمنی بعد از ظهر شنبه پس از بازدید از کشفیات ستاد مبارزه با مواد مخدر اصفهان، در جمع اصحاب رسانه، با بیان اینکه مقابله و کشف مواد مخدر در مرزهای شرقی کشور از اولویت‌های اصلی ما است، اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد مواد مخدر کشور در مناطق شرقی کشف می‌شود و بر این اساس تمرکز ما بیشتر در این مناطق است.

وی با بیان اینکه استان‌های شرقی و استان‌های حاشیه شرق شامل ۶ استان، مناطقی هستند که بیش از همه استان‌ها به روی آنها تمرکز داریم، بیان داشت: امسال حدود ۴۰۰ تن کشفیات در کشور داشته‌ایم که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به این ۶ استان بوده است.

شناسایی و مورد هدف قرار دادن شبکه‌ها و باندهای بزرگ مواد مخدر

دبیر ستاد کل مبارزه با مواد مخدر پیرامون اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته در زمینه مبارزه با مواد مخدر ابراز داشت: گسترش اقدامات اطلاعاتی و شناسایی و مورد هدف قرار دادن شبکه‌ها و باندهای بزرگ مواد مخدر از جمله برنامه‌هایی است که خوشبختانه با این اقدامات کشف‌های اطلاعاتی ما در سال جاری افزایش داشته است.

وی اولویت دیگر این ستاد در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را اشراف اطلاعاتی و تمرکز بر باندهای بزرگ و داخل افغانستان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کنترل کمی در افغانستان داریم و این در حالی است که در ۲۰ سال گذشته تولید مواد مخدر در افغانستان ۵۰ برابر شده است.

سردار مؤمنی ادامه داد: البته ما نیز کوتاه نیامده‌ایم و دستگاه‌های دیپلماسی و ستاد مبارزه با مواد مخدر و دیگر دستگاه‌های مربوطه پیگیر این مسئله هستند و تلاش می‌کنند تا مشکلات موجود را برطرف کنند.

پیشنهاد کشت‌های جایگزین در افغانستان به سازمان ملل متحد

وی پیشنهاد ایران به سازمان ملل متحد در راستای برنامه ریزی برای کشت‌های جایگزین در افغانستان را از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا برشمرد و تصریح کرد: در داخل ایران نیز تمرکز بر مقابله با مواد مخدر در شرق کشور، توسعه اقدامات اطلاعاتی و مبارزه با باندهای اصلی و شبکه‌های بزرگ جزو اولویت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر است و نیروی انتظامی پیشرو در این مبارزه است.