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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۸:۱۵

برای کارتهای معطله؛

سرویس دوپاکته کارت سوخت راه‌اندازی شد

سرویس دوپاکته کارت سوخت راه‌اندازی شد

یک مقام مسئول در شرکت ملی پست از راه اندازی سرویس دو پاکته کارت سوخت با هدف برگشت دادن کارت سوخت مالکانی که کارت های آنها در استان یا منطقه ای دیگر نگهداری می شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن وطن پرست مدیرکل مهندسی عملیات و راهبری سرویس شرکت ملی پست با اشاره به اینکه برخی کارت های سوخت به دلیل نقص، تشابه نشانی یا تغییر محل سکونت مالک، در استان یا منطقه ای غیر از استان یا منطقه محل سکونت فرد نگهداری می شود و پست مصمم است این کارت ها را نیز تحویل دهد، افزود: این سرویس در تمامی باجه های پستی کشور راه اندازی شده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس، مالکان این کارت های سوخت می توانند با مراجعه به نزدیک ترین واحد پستی (دولتی) و تحویل مدارک مورد نیاز، نسبت به ارسال کارت سوخت از استان یا منطقه ای که کارت در آنجا معطل مانده، اقدام کنند.

وطن پرست مدارک مورد نیاز را شامل دو عدد پاکت، فرم اصلاح آدرس، تصویر مدارک شناسایی خودرو (شناسنامه و کارت خودرو) و مدارک شخصی مالک (کارت ملی یا شناسنامه) عنوان کرد.

به گفته وی، واحدهای پستی موظف هستند، پس از اطمینان از آخرین نقطه پستی مقصد کارت سوخت و همچنین مبلغ دار بودن ( نوشماره، GSB) یا صادر نشدن کارت المثنی، نسبت به ارسال آن به آدرس اعلام شده، اقدام کنند.

براساس آخرین اعلام مجری کارت سوخت شرکت ملی پست، یک میلیون کارت سوخت در باجه های پستی سراسر کشور باقی مانده که حدود نیمی از آن مربوط به تهران است.

کد مطلب 4713616

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