۱۶ کیلومتر از جاده مازگرد به پور در حاجی آباد آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شرفی از اجرای عملیات احداث محور مازگرد به پور در شهرستان حاجی آباد به طول ۲۷ کیلومتر خبر داد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۶ کیلومتر از این محور آسفالت شده و زیر بار ترافیک رفته است، گفت: عملیات اجرایی در ۱۱ کیلومتر باقی‌مانده نیز ادامه دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هفت کیلومتر دیگر از این مسیر تا هفته دولت سال جاری آماده افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

شرفی، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و محرومیت زدایی در مناطق روستایی شهرستان حاجی آباد دانست و افزود: این محور می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تردد و دسترسی ساکنان روستاهای منطقه ایفا کند.