  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

توزیع ۲۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر به‌جای زندانی شدن در خرم‌آباد

توزیع ۲۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر به‌جای زندانی شدن در خرم‌آباد

خرم‌آباد - رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان از توزیع دو هزار و ۴۹۸ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان بی بضاعت به‌جای زندانی‌شدن در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دلفانی در تشریح عملکرد دادگستری خرم‌آباد در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس، اظهار داشت: سیاست دستگاه قضا بر این است که در جرایم قابل‌اصلاح، به‌جای سپردن محکوم به زندان، از ظرفیت‌های اجتماعی و سازنده استفاده شود تا هم محکوم بتواند رفتار خود را اصلاح کند و هم جامعه از ثمرات این اصلاح بهره‌مند شود.

کاشت ۳۰۰ اصله نهال به‌جای زندانی‌شدن

وی افزود: در این راستا، محکومین بر اساس رأی صادره و در اجرای بخشی از حکم خود مکلف شدند اقدامات عام‌المنفعه‌ای را در سطح شهر انجام دهند؛ اقداماتی که بازتاب آن در قالب کمک به اقشار آسیب‌پذیر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، به‌خوبی در جامعه مشهود است.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان در ادامه به تشریح بخشی از اقدامات اجراشده در قالب این احکام پرداخت و گفت: ۲۲۵ بسته کمک معیشتی شامل مواد غذایی و مایحتاج ضروری بین افراد نیازمند و خانواده‌های کم‌بضاعت توزیع شد تا بخشی از دغدغه معیشتی این قشر کاهش یابد.

دلفانی با اشاره به اقدامات زیست‌محیطی در قالب این احکام، تصریح کرد: در بخش دیگری از این مجازات‌ها، محکومان با مشارکت در زیباسازی فضای سبز و کاشت ۳۰۰ اصله نهال، سهم خود را در حفظ محیط‌زیست و توسعه فضای سبز شهری ایفا کردند که این اقدام، هم به نفع جامعه است و هم حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در محکومان تقویت می‌کند.

توزیع ۲۴۰۰ بسته لوازم‌التحریر در بین دانش‌آموزان بی‌بضاعت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از کودکان و دانش‌آموزان اشاره کرد و افزود: در همین راستا ۵۰ بسته سرگرمی ویژه کودکان نیازمند تهیه و توزیع شد تا شادی و نشاط به خانه‌های این عزیزان راه یابد.

رئیس‌کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز لرستان، گفت: همچنین دو هزار و ۴۹۸ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان کم‌بضاعت توزیع شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند و تحصیل خود را با امید ادامه دهد.

دلفانی با تأکید بر اینکه این اقدامات تنها بخشی از احکام جایگزین حبس صادره از سوی دادگستری خرم‌آباد، است، تصریح کرد: این حجم از خدمات عام‌المنفعه نشان‌دهنده ظرفیت بالای مجازات‌های جایگزین حبس در خدمت‌رسانی به مردم و اصلاح محکومان است؛ رویکردی که علاوه بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اعتماد عمومی به دستگاه قضا را نیز افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: امیدواریم که با ترویج و توسعه این نوع مجازات‌ها، شاهد گسترش فرهنگ صلح، سازش و خدمت‌رسانی در جامعه باشیم و دادگستری لرستان همواره در کنار برخورد قاطع با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک، برای جرایم قابل‌اصلاح از ظرفیت‌های تربیتی و اجتماعی بهره خواهد گرفت.

کد مطلب 6915052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها