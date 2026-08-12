واکسیناسیون بیش از ۴.۴ میلیون رأس دام در آذربایجان شرقی طی سه ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز چهارشنبه با تشریح عملکرد ادارهکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در سه ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: اقدامات اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی با رویکرد پیشگیرانه و با هدف کنترل بیماریها و کاهش خسارتهای اقتصادی به دامداران و دامپروران استان با جدیت دنبال شده است.
وی افزود: در این مدت، در مجموع چهار میلیون و ۴۱۹ هزار و ۷۸۶ نوبت واکسیناسیون علیه بیماریهای مختلف دامی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی انجام شده است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرحهای گسترده ایمنسازی علیه بیماریهای دامی گفت: بیش از ۱۸۴ هزار نوبت واکسیناسیون علیه تب برفکی گاوی و بیش از یک میلیون و ۴۹۴ هزار نوبت واکسیناسیون علیه تب برفکی گوسفند و بز در استان انجام شده است.
حامی ادامه داد: در حوزه پیشگیری از بیماری تب مالت نیز ۲۰ هزار و ۵۶۷ رأس گاو، بیش از ۹ هزار رأس گوساله، بیش از یک میلیون و ۵۴ هزار رأس گوسفند بالغ و بیش از ۵۸۴ هزار رأس بره و بزغاله تحت پوشش واکسیناسیون قرار گرفتند.
وی همچنین از اجرای عملیات واکسیناسیون علیه سایر بیماریهای دامی خبر داد و بیان کرد: در سه ماهه نخست امسال، ۴۸۶ هزار و ۷۷۵ نوبت واکسن آبله، ۳۹۳ هزار و ۷۱۲ نوبت واکسن علیه طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و ۲۳ هزار و ۷۷۲ نوبت واکسن برای پیشگیری از بیماری لمپیاسکین گاوی تزریق شده است.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: در همین مدت، ۱۱ هزار و ۴۱۴ نوبت واکسیناسیون هاری در سگها و ۱۵۳ هزار و ۳۱۹ نوبت واکسن شاربن برای گونههای مختلف دام از جمله گاو، گوسفند، بز و تکسمیها انجام شده است.
حامی با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در کنترل بیماریهای دامی گفت: اجرای برنامههای واکسیناسیون و پایش مستمر بیماریها، نقش مهمی در حفظ سلامت دام، کاهش خسارتهای اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان بخش دامپروری دارد و این اقدامات در سطح استان به صورت مستمر دنبال میشود.
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