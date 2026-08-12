شیخ جمالی: راه پیروزی امت اسلامی پیروی از پیامبر(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یوسف جمالی ظهر چهارشنبه در خصوص نقش پیامبر اکرم (ص) در تعالی جامعه اسلامی و ضرورت توسل و توجه به رسولالله (ص) در مسیر مقاومت و ایستادگی امت اسلامی، اظهار کرد: متأسفانه یکی از دلایل عمدهای که امت اسلامی امروز با این شرایط سخت مواجه شده این است که آن چنان که خداوند متعال از ما خواسته از رسولالله (ص) تأثیر نگرفتهایم.
وی با اشاره به آیه «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»، افزود: اگر آن چنان که باید و شاید الگوی زندگی ما رسولالله (ص) بود و همه رفتار و اخلاق ایشان را در زندگی خود احیا میکردیم، شاید امروز امت اسلامی با چنین وضعیت و شرایطی مواجه نبود.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس با بیان اینکه دشمن وقتی مقاومت ملتها را میبیند، دچار ترس میشود، گفت: دشمن با مشاهده مقاومت ما جرأت بسیاری از اقداماتی را که ممکن است در کشورهای دیگر و در برابر ملتهای دیگر انجام دهد، در اینجا پیدا نمیکند و این نشان میدهد که ما محبوبی داریم که همه به او عشق میورزیم و از او پیروی میکنیم.
جمالی ادامه داد: خداوند متعال میفرماید «قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ»، یعنی اگر خدا را دوست دارید، از رسولالله (ص) پیروی کنید. بنابراین اگر خداوند را دوست داریم، باید رسولالله (ص) را نیز دوست داشته باشیم و از ایشان پیروی کنیم.
وی با اشاره به اینکه اطاعت از رسولالله (ص) اطاعت از خداوند است، بیان کرد: اگر کسی از رسولالله (ص) اطاعت کند، در واقع از خداوند اطاعت کرده است و مسیر سعادت جامعه، هدایت و خوشبختی از محبت و پیروی از رسول اکرم (ص) میگذرد.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس، تصریح کرد: ما در نمازهای روزانه بارها از خداوند درخواست هدایت و قرار گرفتن در صراط مستقیم را داریم و این راه مستقیم از هدایت رسولالله (ص) و محبت به ایشان میگذرد.
جمالی با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) به عنوان الگوی کامل امت اسلامی، گفت: پیامبر اکرم (ص) در همه زمینهها الگوی امت اسلامی است، اگر الگوی پدر خوب میخواهیم، ایشان الگو هستند، اگر الگوی همسر خوب میخواهیم، ایشان الگو هستند و اگر رهبر و دوست خوب میخواهیم، باز هم رسولالله (ص) الگوی ماست.
وی افزود: پیامبر اکرم (ص) پیوند دهنده امت اسلامی است و همه امت را به یک خط و مسیر واحد متصل میکند، مسیری که جهت حرکت همه مسلمانان را مشخص میسازد.
امام جمعه اهل سنت بندرعباس در ادامه با اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: شاید برخی تصور کنند کسانی که رسولالله (ص) را دیدهاند، محبوبتر و به ایشان نزدیکتر هستند، اما در احادیث پیامبر (ص) آمده است که انسانهایی در روزگاران پس از ایشان خواهند آمد که آنقدر به رسولالله (ص) محبت دارند که حاضرند تمام زندگی، مال، خانواده و جان خود را بدهند تا ایشان را ببینند.
جمالی همچنین با اشاره به روایت دیگری از پیامبر اکرم (ص)، گفت: رسولالله (ص) درباره کسانی که پس از ایشان میآیند، فرمودند آنان برادران من هستند و این نشان میدهد که ما نیز میتوانیم با محبت و پیروی از پیامبر اکرم (ص) در شمار نزدیکان و دوستداران ایشان قرار بگیریم.
وی خاطرنشان کرد: شرط این نزدیکی محبت واقعی به رسولالله (ص) و در کنار آن، همراهی، همدلی، پیروی و اتباع از سیره ایشان است و باید در این مسیر بیش از گذشته تلاش و کوشش کنیم.
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