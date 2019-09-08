فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی با عنوان «روششناسی فقه و اصول فقه» از سوی گروه آموزشی فقه و مبانی اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراسانی منتشر شد.
بنابراین فراخوان، زمان پذیرش حداکثر تا سه ماه پس از ارسال مقاله است و به مقالات پذیرفته شده مبلغ ده تا بیست میلیون ریال اهدا خواهد شد. علاقه مندان بایستی مقالات خود را حداکثر تا تاریخ ۳۱ آبان ۹۸ از طریق سامانه مجله به نشانی jostar-fiqh.maalem.ir ارسال کنند.
موضوعات پیشنهادی:
تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند استنباط؛
مشروعیتسنجی رویکرد مقارن در استنباط، در نسبت با آموزههای کلامی شیعه؛
الزامات روششناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد؛
روشهای عقلی برهانی در علم فقه؛
روشهای عقلی برهانی در علم اصول؛
روشهای تجربی استقرایی در علم فقه (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛
روشهای تاریخی موجود در علم فقه؛
روشهای تاریخی موجود در علم اصول؛
میزان کارآیی روشها و تکنیکهای مطالعات تاریخی و باستانشناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقلا و متشرعه؛
نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط فقهی؛
نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط اصولی؛
میزان بهرهگیری از یافتههای عقلی در استدلالات نقلی و لفظی (مدلول التزامی، لوازم عقلی)؛
روشهای جمع دلالی در میان فقیهان برجسته (هر فقیه به صورت مستقل)؛
روشهای معناشناسی در علم اصول؛
مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهار؛
بکارگیری روش تجربی و نیمهتجربی کشف در مسأله تواتر و اجماع؛
اجماع به مثابه روش احراز سنت؛
شهرت فتوایی به مثابه روش احراز سنت؛
مقایسه روش احراز تحصیل ملاک با روش احراز امتثال مأموربه؛
روش کشف مصلحت نزد اهل تسنن؛
میزان اعتبار هر یک از روشهای ارائه شده برای کشف و احراز مقاصد شریعت؛
اعتبارسنجی روشهای تأویل در تفسیر و کاربرد آن در استنباط احکام؛
روشهای استفتاء و افتاء؛
قیاس به مثابه روش کشف حکم؛
روش تبدیل گزارههای فقهی به مدلهای کاربردی در حوزه اجتماعی؛
روش استنباط در فقه اجتماعی (تأثیر تغییر مقیاس خطاب از فرد به جماعت مؤمنان در روش استنباط)؛
امکانسنجی روشهای مطرح در علوم انسانی در فقه؛
امکانسنجی روشهای مطرح در علوم انسانی در اصول فقه؛
مقایسه روشهای مطرح در علوم انسانی با فقه؛
مقایسه روشهای مطرح در علوم انسانی با اصول فقه؛
تأثیرات مطالعات سیستماتیک بر توصیف روشها و مراحل اجتهاد؛
تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل عقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل سیره، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در ارزیابی و استدلال دلیل نقلی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در تأسیس و اجرای اصول عملی و قواعد فقهی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در استظهار از دلیل لفظی، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
تبیین و نقد الگوریتم اجتهاد در جمع و ترجیح میان ادله، بر اساس مبانی هر یک از فقها و اصولیان برجسته شیعه
امکانسنجی روشهای کمی-آماری در عرفسنجی فقهی؛
روشهای زمینهگرا و کاربرد احتمالی آن در تشخیص عناوین ثانویه؛
روشهای تجربی استقرایی در علم اصول (حساب احتمالات، تراکم ظنون)؛
امکانسنجی و مشروعیت روشهای جرمشناسی در فقه جزائی؛
امکانسنجی بکارگیری اصول و روشهای استنباط فقهی در علم کلام و اخلاق اسلامی؛
تفاوتهای روششناختی مذاهب فقهی؛
ویژگیها، تمایزات و تفاوتهای روششناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی شیعه؛
مقایسه تمایزات و تفاوتهای روششناختی در هر یک از ادوار و مکاتب فقهی و اصولی اهل تسنن؛
نقش فراعلم در روش استنباط فقیهان (ارتکازات، پیشفرضهای کلامی، تجربه زیسته، فرهنگ محیط و …)؛
اصول فقه و روششناسی استنباط در مکتب تفکیک؛
تأثیر مجاورت و ارتباط علمی فقیهان حله با علمای اهل تسنن، در روش استنباط ایشان؛
سهم اصول عملیه در روش استنباطی هر یک از فقهای برجسته؛
امکانسنجی و ارزیابی روشها و ابزارهای مردمشناسی و انسانشناسی مدرن برای کشف و فهم عرف و سیره عقلا و متشرعه؛
نشانی پستی: مشهد مقدس، خیابان آیت الله خزعلی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی؛ مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر مجله علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی کدپستی: ۹۱۳۴۶۸۳۱۸۷
تلفکس: ۰۵۱۳۲۲۱۳۳۲۵ رایانامه: jostar.fiqhi@gmail.com سامانه الکترونیکی: jostar-fiqh.maalem.ir
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