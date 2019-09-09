«ائتلاف بین المللی مقابله با گرد و غبار» اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، به دنبال تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی‌های انجام شده با برنامه محیط زیست ملل متحد بر اساس قطعنامه‌های مجمع عمومی، امروز ائتلاف بین‌المللی مقابله با گرد و غبار از سوی یونپ و با مشارکت وسیع سازمان‌های تخصصی ملل متحد در دهلی نو و در خلال چهاردهمین نشست متعهدان کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی اعلام موجودیت کرد.



در این برنامه که با حضور دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و سایر مقامات یونپ و آژانس‌های تخصصی و مقامات کشورهای مختلف برگزار شد، دبیر اجرایی UNCCD اعلام کرد که امروز درگیر مبارزه‌ای بی امان با یکی از چالش‌برانگیزترین پدیده‌های مخرب محیط زیست هستیم و مقابله با این پدیده که ۱۵۱ کشور جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و استرالیا با آن درگیر هستند در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.



این ائتلاف جهانی بر مبنای سه قطعنامه مجمع عمومی و قطعنامه‌های یونپ و اسکاپ در مورد مقابله با گردوغبار که بانی اصلی تمام آن‌ها جمهوری اسلامی ایران بوده و نیز سند توصیه‌های اجلاس بین‌المللی تهران در خصوص گرد و غبار تأسیس شده و هدف از تأسیس آن تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با طوفان‌های گردوغبار، بسیج منابع مالی برای این همکاری‌ها، هم افزایی کشورها و سازمان‌های تخصصی درگیر در مقابله با طوفان‌های گرد و غبار، توسعه سیستم‌های پیش آگاهی و هشدار، منشأ یابی و کاهش آثار این طوفان‌ها بر سلامت و بهداشت عمومی، محیط زیست و بر فعالیت‌های اقتصادی بر مبنای برنامه عمل بین‌المللی، است که ائتلاف وظیفه تدوین آن را بر عهده دارد.