«ائتلاف بین المللی مقابله با گرد و غبار» اعلام موجودیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، به دنبال تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و هماهنگیهای انجام شده با برنامه محیط زیست ملل متحد بر اساس قطعنامههای مجمع عمومی، امروز ائتلاف بینالمللی مقابله با گرد و غبار از سوی یونپ و با مشارکت وسیع سازمانهای تخصصی ملل متحد در دهلی نو و در خلال چهاردهمین نشست متعهدان کنوانسیون مقابله با بیابانزایی اعلام موجودیت کرد.
در این برنامه که با حضور دبیر اجرایی کنوانسیون مقابله با بیابانزایی و سایر مقامات یونپ و آژانسهای تخصصی و مقامات کشورهای مختلف برگزار شد، دبیر اجرایی UNCCD اعلام کرد که امروز درگیر مبارزهای بی امان با یکی از چالشبرانگیزترین پدیدههای مخرب محیط زیست هستیم و مقابله با این پدیده که ۱۵۱ کشور جهان در آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و استرالیا با آن درگیر هستند در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.
این ائتلاف جهانی بر مبنای سه قطعنامه مجمع عمومی و قطعنامههای یونپ و اسکاپ در مورد مقابله با گردوغبار که بانی اصلی تمام آنها جمهوری اسلامی ایران بوده و نیز سند توصیههای اجلاس بینالمللی تهران در خصوص گرد و غبار تأسیس شده و هدف از تأسیس آن تقویت همکاریهای بینالمللی در مقابله با طوفانهای گردوغبار، بسیج منابع مالی برای این همکاریها، هم افزایی کشورها و سازمانهای تخصصی درگیر در مقابله با طوفانهای گرد و غبار، توسعه سیستمهای پیش آگاهی و هشدار، منشأ یابی و کاهش آثار این طوفانها بر سلامت و بهداشت عمومی، محیط زیست و بر فعالیتهای اقتصادی بر مبنای برنامه عمل بینالمللی، است که ائتلاف وظیفه تدوین آن را بر عهده دارد.
ائتلاف بین المللی مقابله با گرد و غبار از سوی یونپ و در خلال چهاردهمین نشست متعهدان کنوانسیون مقابله با بیابانزایی با تلاش ایران اعلام موجودیت کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه، به دنبال تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و هماهنگیهای انجام شده با برنامه محیط زیست ملل متحد بر اساس قطعنامههای مجمع عمومی، امروز ائتلاف بینالمللی مقابله با گرد و غبار از سوی یونپ و با مشارکت وسیع سازمانهای تخصصی ملل متحد در دهلی نو و در خلال چهاردهمین نشست متعهدان کنوانسیون مقابله با بیابانزایی اعلام موجودیت کرد.
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