مدیران حوزه انرژی باید از ظرفیت اجتماعی محلی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده صبح یکشنبه در نشست با مدیر طرح‌های مناطق نفت‌خیز وزارت نفت اظهار داشت: با توجه به نقش مهم و غیرقابل‌انکار صنعت نفت در شرایط حساس کنونی حمایت همه‌جانبه از این صنعت الزامی است.

وی تصریح کرد: مدیران شاغل در مناطق حوزه انرژی باید از ظرفیت و پتانسیل‌های اجتماعی محلی نهایت استفاده را کنند و به صورت مستمر و شفاف فعالیت‌های خود را در زمینه‌های مختلف به آگاهی مردم برسانند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: با این روش هم حق وزارت نفت در قضاوت‌های مردم نادیده گرفته نمی‌شود و هم اینکه مردم راحت‌تر می‌توانند حقوق قانونی خود در سهم اشتغال و پیشبرد پروژه‌ها در وزارت نفت را مطالبه و پیگیری کنند.

ستوده بیان کرد: با توجه به آثار و تبعات تحریم‌های تحمیلی و محدودیت‌های ایجادشده برای کل کشور ازجمله صنعت نفت و ضرورت ایفای نقش کلیدی از سوی وزارت نفت در همراهی با مدیریت عالی کشور، همراهی تمام ذینفعان و جوامع پیرامونی به منظور عبور موفق و سربلند از تنگناهای موجود، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و شایسته است این صنعت موردحمایت همگان قرار گیرد.

توجه به مسئولیت‌های اجتماعی

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر تصریح کرد: اکنون زمان آن است که تمام ذی‌نفعان وزارت نفت، دیگر مجموعه‌ها و سازمان‌ها با درک مناسب از شرایط کنونی یاریگر این صنعت کلیدی و پیشران اقتصادی کشور باشند و با تلاش و ایثار این آزمون سخت را نیز سپری و برگ زرین دیگری در تاریخ سراسر حماسه، ایثار و افتخار این آب و خاک به ثبت رسانند.

وی افزود: محقق نشدن کامل تعهدات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت در محیط پیرامونی صنعت یادشده در این استان انباشت سال‌های گذشته است و مربوط به سال‌های اخیر نیست.

ستوده اضافه کرد: صنعت نفت علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است نقش مهمی در محقق شدن هدف‌های ستاد اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب دارد و از ابتدای فعالیت خود نقش مهم و کلیدی در اقتصاد ایران داشته است.

کم‌کاری پذیرفتنی نیست

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر ادامه داد: در شرایط حساس کنونی، وزارت نفت در خدمت تحکیم امنیت ملی، توسعه همه‌جانبه کشور، پیشبرد هدف‌های سیاست خارجی و حتی محرومیت‌زدایی قرار دارد.

ستوده از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان که محل تأمین اعتبار پروژه‌های آن‌ها از محل وزارت نفت است خواست صورت وضعیت و گزارش پیشرفت پروژه‌های خود را به مجموعه نفت تحویل دهند و خاطرنشان کرد: در این راستا ضروری است جلسه‌های کنترل پروژه‌های اجرایی از محل اعتبارات وزارت نفت به‌موقع و مستمر تشکیل شود و هرگونه کم‌کاری در این شرایط ویژه اقتصادی از هیچ مدیری پذیرفته‌شده نیست.