«رویای بیداری» به چاپ هفتم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «رویای بیداری» نوشته نسرین پرک شامل خاطرات شفاهی زینب عارفی همسر شهید مدافع حرم مصطفی عارفی بهتازگی توسط نشر ستارهها به چاپ هفتم رسیده است.
اینکتاب اولین عنوان از مجموعه «تاریخ زنان قهرمان/مدافعان حریم» است که این ناشر چاپ میکند و خاطرات مندرج در آن، در ۱۲ فصل گردآوری شدهاند که عناوینشان به اینترتیب است: آشنایی در راه مدرسه، برای این لحظه خیلی انتظار کشیدم، لویزان، تو برای کارهای بهتری آفریده شدی، آواز جیرجیرکها، تقارنی لذتبخش، ترسی موهوم، روزهای سخت در راهاند، جنون قیصری، بهار فصل جدایی ما بود، باز همان خیابان بود. همانروشنیهمان صدا، خوابهای صادقه، رؤیای بیداری
راوی خاطرات، در اینکتاب به بیان اتفاقات و حوادثی پرداخته که با آشنایی و ازدواجش با شهید مصطفی عارفی آغاز میشوند و تا مقطع شهادت وی ادامه پیدا میکنند؛ از مخالفت خانوادههایشان، ازدواج زودهنگام، بیپولی و شعارهای مذهبی داماد و ...
شهید مصطفی عارفی ۴ مرتبه به عراق و یکمرتبه به جبهه جنگ سوریه اعزام شد.
چاپ هفتم اینکتاب با ۳۲۸ صفحه و قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.
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