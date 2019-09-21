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۳۰ شهریور ۱۳۹۸، ۱۱:۴۴

دیروز انجام شد

بازدید رسانه‌ها از تاسیسات نفتی آسیب‌دیده سعودی

بازدید رسانه‌ها از تاسیسات نفتی آسیب‌دیده سعودی

عربستان سعودی روز جمعه رسانه‌ها را به تور بازدید از تاسیسات نفتی آسیب‌دیده این کشور برد تا لوله‌ها و تجهیزات سوخته و ذوب شده آنها را به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، عربستان سعودی روز جمعه رسانه‌ها را به تور بازدید از تاسیسات نفتی آسیب‌دیده این کشور برد تا لوله‌ها و تجهیزات سوخته و ذوب شده آنها را به نمایش بگذارد. آمریکا و عربستان، ایران را مسئول این حملات می‌دانند.

خالد بورایک، معاون آرامکو، در حالی که خبرنگاران از تاسیسات نفتی سوخته و آسیب‌دیده‌ ابقیق،  که با نوارهای لاستیکی قرمز رنگ محصور شده بودند، بازدید می‌کردند، گفت: ظرفیت تولید کامل تا پایان سپتامبر برقرار خواهد شد. ۱۵ مورد از برج‌ها و تاسیسات این پالایشگاه مورد هدف قرار گرفته بود.  

کد مطلب 4724065

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