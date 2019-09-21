به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، عربستان سعودی روز جمعه رسانه‌ها را به تور بازدید از تاسیسات نفتی آسیب‌دیده این کشور برد تا لوله‌ها و تجهیزات سوخته و ذوب شده آنها را به نمایش بگذارد. آمریکا و عربستان، ایران را مسئول این حملات می‌دانند.

خالد بورایک، معاون آرامکو، در حالی که خبرنگاران از تاسیسات نفتی سوخته و آسیب‌دیده‌ ابقیق، که با نوارهای لاستیکی قرمز رنگ محصور شده بودند، بازدید می‌کردند، گفت: ظرفیت تولید کامل تا پایان سپتامبر برقرار خواهد شد. ۱۵ مورد از برج‌ها و تاسیسات این پالایشگاه مورد هدف قرار گرفته بود.