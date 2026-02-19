ریزش سنگ در سه محور روستایی طالقان؛ مسیرها بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین السا اظهار کرد: روز گذشته در محورهای روستایی روشنابدر، پراچان و خچیره شاهد ریزش سنگ بودیم که بلافاصله پس از اعلام گزارش، نیروهای راهداری با اعزام به محل نسبت به ایمنسازی و پاکسازی مسیر اقدام کردند.
وی افزود: با تلاش عوامل راهداری، تردد در این محورها به حالت عادی بازگشت و خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت مالی یا جانی در پی نداشت.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای طالقان در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر گزارش آخرین وضعیت راهها را از منابع رسمی پیگیری و دریافت کنند.
