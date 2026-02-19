انهدام باند قاچاق ۵ میلیون لیتر سوخت در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه به دلایل مختلف شاهد قاچاق سوخت توسط برخی افراد فرصت‌طلب و سودجو هستیم، اظهار کرد: سوخت سرمایه ملی است که متعلق به همه مردم است و نباید اجازه بدهیم سوداگران این سرمایه ملی را به ثمن بخس به تاراج ببرند؛ لذا در این زمینه طرح‌های مختلف سراسری، منطقه‌ای و استانی در دستور کار این پلیس قرار دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص کرد یک باند سازمان‌یافته با سوءاستفاده از بارنامه‌های صوری اقدام به قاچاق فرآورده‌های نفتی می‌کرد، عنوان داشت: از اعضای این باند بیش از ۲۲ هزار برگ بارنامه صوری کشف شد.

رحیمی با اشاره به دستگیری ۱۳ نفر از افراد حقیقی و حقوقی عضو این باند، عنوان داشت: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد اعضای این باند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه ارزش سوخت قاچاق‌شده بیش از ۱۵۹ میلیارد تومان برآورد می‌شود، بیان داشت: فرار مالیاتی، تقلب و قاچاق سوخت از جمله اتهامات اعضای این باند سازمان‌یافته است که پرونده آن در حال رسیدگی است.

این مقام ارشد انتظامی افزود: هموطنان محترم می‌توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرائم و مفاسد اقتصادی، از جمله قاچاق سوخت، با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.