تلاش عجیب یک مربی لیگ برتری برای نشستن روی نیمکت استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که وضعیت نیمکت تیم فوتبال استقلال همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، شنیده‌ها از تحرکات جدی یکی از مربیان فعلی لیگ برتر برای حضور در رأس کادر فنی این تیم حکایت دارد؛ مربی‌ای که در فصل جاری همراه با تیم خود سابقه صدرنشینی در جدول رقابت‌های لیگ برتر را نیز در کارنامه دارد و حالا در تلاش است تا مسیر حضورش در جمع آبی‌پوشان پایتخت را هموار کند.

این مربی طی روزهای گذشته رایزنی‌های گسترده‌ای را با افراد مختلف انجام داده و تلاش کرده از طریق ارتباط با برخی چهره‌های تأثیرگذار و نزدیک به مجموعه باشگاه استقلال، زمینه معرفی خود به عنوان گزینه جدی سرمربیگری این تیم را فراهم سازد. گفته می‌شود او با توجه به شرایط فعلی استقلال و فضای ایجادشده پیرامون کادر فنی، این مقطع را زمان مناسبی برای طرح نام خود می‌داند و به همین دلیل تحرکاتش را افزایش داده است.

این در حالی است که هیئت مدیره باشگاه استقلال هنوز تصمیم نهایی خود را درباره ادامه همکاری با ریکاردو ساپینتو اتخاذ نکرده است. با وجود برخی انتقادها نسبت به نتایج اخیر و عملکرد فنی تیم، سرمربی پرتغالی استقلال همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و به صورت رسمی تغییری در کادر فنی این تیم ایجاد نشده است.

ساپینتو کماکان روی نیمکت استقلال حضور دارد و طبق برنامه، از فردا تمرینات تیمش را برای دیدار مقابل خیبر در هفته بیست‌ و دوم لیگ برتر آغاز خواهد کرد. او برنامه‌های آماده‌سازی تیم را دنبال می‌کند و تمرکز کادر فنی فعلی روی کسب نتیجه در این مسابقه معطوف شده است. بنابراین تا این لحظه، هدایت استقلال در بازی پیش‌رو بر عهده ساپینتو خواهد بود مگر اینکه در فاصله زمانی باقی‌مانده تصمیم تازه‌ای از سوی مدیران باشگاه اتخاذ شود.

در شرایط فعلی، فضای مدیریتی باشگاه استقلال در وضعیت انتظار قرار دارد؛ از یک سو نتایج و شرایط فنی تیم زیر ذره‌بین قرار گرفته و از سوی دیگر گزینه‌هایی در حال بررسی یا رایزنی برای آینده نیمکت هستند. باید دید هیئت مدیره استقلال در نهایت چه تصمیمی درباره ادامه همکاری با ساپینتو خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که استقلال در دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه سه شنبه ۲۸ بهمن رو در روی الحسین اردن قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود نماینده اردن به پایان رسید و شاگردان ریکاردو ساپینتو از دور مسابقات کنار رفتند.