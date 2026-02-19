تصمیم ترامپ برای احداث پایگاه نظامی در نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه انگلیسی گاردین با استناد به برخی اسناد و مدارک فاش کرد که دونالد دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی با گنجایش پنج هزار نظامی در نوار غزه بسازد.

در ادامه گزارش گاردین آمده است: مجتمع مورد نظر ترامپ تقریباً ۳۵۰ هکتار وسعت دارد و به عنوان پایگاهی برای یک نیروی چند ملیتی برنامه ریزی شده است. این مجتمع مقر یک نیروی چند ملیتی تحت نظر شورای صلح خواهد بود که وظیفه اداره غزه را بر عهده دارد.

این خبر در حالی است که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند تشکیلات موسوم به شورای صلح غزه امروز با حضور نمایندگان ۴۵ کشور در واشنگتن به ریاست ترامپ تشکیل جلسه خواهد داد.

با وجود بزرگنمایی‌ انجام گرفته از سوی دولت آمریکا و ترامپ در خصوص مأموریت و توان شورای صلح غزه، محافل فلسطینی و حتی منطقه ای و بین المللی در خصوص کارآیی این شورا تردید جدی دارند.