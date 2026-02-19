علیرضا خجسته‌پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرو سخنان رهبر انقلاب در ضرورت حل مشکلات اقتصادی و خدمت مضاعف به مردم گفت: کشور ما در چند دهه اخیر، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره با تهدیدات و فشارهای مستمر دشمنان مواجه بوده است؛ از جنگ و ترور گرفته تا تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی. در ماه‌ها و سال‌های اخیر، این فشارها و تهدیدات شکل برجسته‌تر، پیچیده‌تر و حتی متغیرتری پیدا کرده است؛ مانند فتنه‌ای که به تعبیر مقام معظم رهبری از سوی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها طراحی شد، یا تهدیدهایی که برخی مقامات خارجی، همچون ترامپ، در حوزه جنگ و مذاکرات علیه ایران مطرح می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، آنچه جلوه‌ای بی‌بدیل و امیدبخش داشت، حضور پرشور مردم و انسجام ملی آنان بود. راهپیمایی ۲۲ دی در سراسر کشور، مانند نگینی در بر تارک رفتار مردم ایران در قبال انقلاب، نظام و میهن‌شان بود و راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز برگ زرین و درخشان دیگری در تاریخ افتخارات جمهوری اسلامی رقم زد. حضور اقشار مختلف مردم در این رویدادها، به‌ویژه در برخی استان‌ها و شهرها که تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش حضور نسبت به دوره‌های قبل مشاهده شد، نشان‌دهنده همت و بصیرت ملت است و شایسته تقدیر است.

قدردانی از ملت بزرگ ایران، حل مشکلات معیشتی آنان است

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اقشار مختلف مردم تبریز به‌درستی بر ضرورت تلاش دو برابر مسئولین و انجام کارهای نیمه‌تمام و باقیمانده تأکید کردند. اداره کشور در چنین شرایطی، با توجه به فشارها و پیچیدگی مسائل، کاری سخت و پرمشقت است؛ اما شایسته است که این انسجام ملی، بصیرت و قدرشناسی مردم مورد توجه قرار گیرد.

خجسته‌پور اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین گام برای قدردانی از ملت بزرگ ایران، حل مشکلات معیشتی آنان است. کشور با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و تحت فشارهای اقتصادی، که بخشی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و فشارهای خارجی و بخشی نیز به دلیل ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های داخلی است، قرار دارد. هیچ انسان منصفی نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.

رهبری بارها تأکید کرده‌اند که راه‌حل مشکلات مشخص است

خجسته‌پور یادآور شد: در این شرایط، مسئولین قوای سه‌گانه و نهادهای اجرایی باید تلاش مضاعف داشته باشند تا مشکلات کشور حل شود. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که راه‌حل مشکلات مشخص است؛ برخی دشوار و زمان‌بر، اما اگر مردم در جریان امور قرار گیرند، با آنان همدلی و همراهی شود و تصمیمات منطقی و کارشناسانه با جرات و جدیت اجرا شود، حمایت مردم جلب خواهد شد و مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: تجربه نشان می‌دهد هر جا غرب احساس می‌کند جمهوری اسلامی به سطحی از توانمندی رسیده که از کنترل آن خارج است، فشارها و دشمنی‌ها افزایش می‌یابد. دشمنان تلاش می‌کنند حقوق ملت ایران را نقض کنند و در حوزه‌های فناوری و پیشرفت‌های علمی، مانع‌تراشی کنند. راه مقابله با این فشارها، انسجام داخلی، حفظ بصیرت مردم و اجرای تدابیر دقیق و کارشناسی در حوزه اجرا و قانون‌گذاری است.

وی گفت: اگر این مسیر با دقت دنبال شود، تصمیمات بهتر و اقدامات مؤثرتر روزبه‌روز اتخاذ خواهد شد و کشور ما ان‌شاءالله به روزهای خوب و شیرین پیش رو دست خواهد یافت.