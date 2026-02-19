۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

خجسته‌پور: نمی‌توان تورم بالا و فشارهای اقتصادی را نادیده گرفت

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین گفت: کشور با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و تحت فشارهای اقتصادی است؛ هیچ انسان منصفی نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.

علیرضا خجسته‌پور قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرو سخنان رهبر انقلاب در ضرورت حل مشکلات اقتصادی و خدمت مضاعف به مردم گفت: کشور ما در چند دهه اخیر، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، همواره با تهدیدات و فشارهای مستمر دشمنان مواجه بوده است؛ از جنگ و ترور گرفته تا تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی. در ماه‌ها و سال‌های اخیر، این فشارها و تهدیدات شکل برجسته‌تر، پیچیده‌تر و حتی متغیرتری پیدا کرده است؛ مانند فتنه‌ای که به تعبیر مقام معظم رهبری از سوی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها طراحی شد، یا تهدیدهایی که برخی مقامات خارجی، همچون ترامپ، در حوزه جنگ و مذاکرات علیه ایران مطرح می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، آنچه جلوه‌ای بی‌بدیل و امیدبخش داشت، حضور پرشور مردم و انسجام ملی آنان بود. راهپیمایی ۲۲ دی در سراسر کشور، مانند نگینی در بر تارک رفتار مردم ایران در قبال انقلاب، نظام و میهن‌شان بود و راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز برگ زرین و درخشان دیگری در تاریخ افتخارات جمهوری اسلامی رقم زد. حضور اقشار مختلف مردم در این رویدادها، به‌ویژه در برخی استان‌ها و شهرها که تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش حضور نسبت به دوره‌های قبل مشاهده شد، نشان‌دهنده همت و بصیرت ملت است و شایسته تقدیر است.

قدردانی از ملت بزرگ ایران، حل مشکلات معیشتی آنان است

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اقشار مختلف مردم تبریز به‌درستی بر ضرورت تلاش دو برابر مسئولین و انجام کارهای نیمه‌تمام و باقیمانده تأکید کردند. اداره کشور در چنین شرایطی، با توجه به فشارها و پیچیدگی مسائل، کاری سخت و پرمشقت است؛ اما شایسته است که این انسجام ملی، بصیرت و قدرشناسی مردم مورد توجه قرار گیرد.

خجسته‌پور اظهار کرد: اولین و مهم‌ترین گام برای قدردانی از ملت بزرگ ایران، حل مشکلات معیشتی آنان است. کشور با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و تحت فشارهای اقتصادی، که بخشی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و فشارهای خارجی و بخشی نیز به دلیل ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌های داخلی است، قرار دارد. هیچ انسان منصفی نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.

رهبری بارها تأکید کرده‌اند که راه‌حل مشکلات مشخص است

خجسته‌پور یادآور شد: در این شرایط، مسئولین قوای سه‌گانه و نهادهای اجرایی باید تلاش مضاعف داشته باشند تا مشکلات کشور حل شود. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده‌اند که راه‌حل مشکلات مشخص است؛ برخی دشوار و زمان‌بر، اما اگر مردم در جریان امور قرار گیرند، با آنان همدلی و همراهی شود و تصمیمات منطقی و کارشناسانه با جرات و جدیت اجرا شود، حمایت مردم جلب خواهد شد و مشکلات یکی پس از دیگری حل خواهد شد.

قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین تأکید کرد: تجربه نشان می‌دهد هر جا غرب احساس می‌کند جمهوری اسلامی به سطحی از توانمندی رسیده که از کنترل آن خارج است، فشارها و دشمنی‌ها افزایش می‌یابد. دشمنان تلاش می‌کنند حقوق ملت ایران را نقض کنند و در حوزه‌های فناوری و پیشرفت‌های علمی، مانع‌تراشی کنند. راه مقابله با این فشارها، انسجام داخلی، حفظ بصیرت مردم و اجرای تدابیر دقیق و کارشناسی در حوزه اجرا و قانون‌گذاری است.

وی گفت: اگر این مسیر با دقت دنبال شود، تصمیمات بهتر و اقدامات مؤثرتر روزبه‌روز اتخاذ خواهد شد و کشور ما ان‌شاءالله به روزهای خوب و شیرین پیش رو دست خواهد یافت.

کد خبر 6753906
اكرم سادات حسيني شبستري

    • IR ۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      پزشکیان باید کسانی که سبب بوجود آمدن اتفاقات بود ازدوربرش دور بکند

