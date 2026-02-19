ذخایر خونی در کشور پایین است؛ کمبود نیروی انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قره باغیان بعدازظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه طی سال‌های گذشته ظرفیت مراکز درمانی و خدمات تخصصی در کشور افزایش چشمگیری داشته است، اظهار کرد: در حالی که ساخت بیمارستان‌ها، توسعه بخش‌های جراحی‌های فوق‌تخصصی مانند قلب و درمان سرطان و افزایش خدمات درمانی تقریباً دو برابر شده، سازمان انتقال خون نه تنها توسعه متناسبی نداشته بلکه با کاهش نیروی انسانی نیز مواجه بوده است.

وی کمبود منابع انسانی را از دغدغه‌های جدی حوزه انتقال خون در استان‌ها از جمله مازندران عنوان کرد و افزود: هر زمان یک مرکز پیشرفته درمانی در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود، به دلیل نیاز حیاتی این مراکز به خون و فرآورده‌های خونی، باید زیرساخت‌های تأمین خون نیز همزمان تقویت شود؛ اما در بسیاری از موارد چنین توازنی برقرار نشده است.

به گفته مدیرعامل سازمان انتقال خون، بی‌توجهی به تقویت تجهیزات، توسعه پایگاه‌های انتقال خون و تأمین نیروی متخصص، موجب شده است پاسخگویی به نیاز روزافزون مراکز درمانی با چالش همراه شود.

وی با اشاره به وضعیت ذخایر خونی کشور تصریح کرد: در حال حاضر میزان ذخایر خون حدود ۱۵ درصد پایین‌تر از نیاز واقعی مراکز درمانی است و این فاصله در صورت ادامه روند فعلی می‌تواند مشکلات جدی‌تری ایجاد کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون همچنین به روند سالمند شدن جمعیت کشور اشاره کرد و گفت: افزایش سن جمعیت به معنای شیوع بیشتر بیماری‌هایی نظیر سرطان و نیاز افزون‌تر به جراحی‌های پیچیده است؛ بنابراین مصرف فرآورده‌های خونی در سال‌های آینده رشد خواهد داشت و لازم است از هم‌اکنون برای تأمین پایدار خون برنامه‌ریزی شود.

وی تأکید کرد: سازمان انتقال خون باید در حوزه جذب و نگهداشت نیروی انسانی، نوسازی تجهیزات و ارتقای زیرساخت‌ها مورد حمایت جدی قرار گیرد تا بتواند همگام با نیازهای فعلی و آینده نظام سلامت حرکت کند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، خواستار تعامل و گفت‌وگوی مستمر مسئولان حوزه سلامت برای رفع موانع و تأمین اعتبارات مورد نیاز شد.