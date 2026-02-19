قیمت خودرو در مدار نوسان؛ رشد ۹۰ میلیونی دنا پلاس+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات امروز بازار خودرو، بررسی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بازار در بازه زمانی ۲۱ تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ با نوساناتی محدود اما معنادار همراه بوده است؛ نوساناتی که بیشتر در محصولات دنده‌ای و برخی مدل‌های اتوماتیک مشاهده می‌شود.

رشد محسوس در برخی محصولات ایران‌خودرو

در سبد محصولات ایران‌خودرو، بیشترین افزایش قیمت مربوط به دنا پلاس ۵ دنده است که با رشد ۹۰ میلیون تومانی، از یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین دنا پلاس توربو اتوماتیک آپشنال نیز ۸۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و به دو میلیارد و ۴۰ میلیون تومان رسیده است.

تارا دستی V۱ نیز با رشد ۶۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسیده و رانا پلاس افزایش ۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است.

در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک تنها محصول این گروه بود که با کاهش ۱۰ میلیون تومانی مواجه شد و به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.

سایر محصولات مانند سورن پلاس فول، پژو ۲۰۷ موتور TU۳ و پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما در این بازه زمانی بدون تغییر قیمت باقی ماندند که می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی در بخش خودروهای پرتقاضای این شرکت باشد.

نوسان دوگانه در محصولات سایپا

در گروه سایپا، شرایط متفاوت‌تری دیده می‌شود. ری‌را بیشترین کاهش قیمت را ثبت کرده و با افت ۱۵۰ میلیون تومانی از دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است؛ کاهشی قابل توجه که می‌تواند ناشی از افت تقاضا یا اصلاح هیجانی قیمت‌ها باشد.

همچنین ساینا اتوماتیک با کاهش ۶۰ میلیون تومانی و اطلس اتوماتیک با افت ۲۰ میلیون تومانی همراه بوده‌اند.

در مقابل، برخی مدل‌های دنده‌ای رشد قیمت داشته‌اند؛ از جمله سهند دنده‌ای با افزایش ۳۵ میلیون تومانی، سهمند اتوماتیک با رشد ۷۰ میلیون تومانی و کوییک S با افزایش ۲۰ میلیون تومانی. شاهین اتوماتیک G و شاهین GL نیز بدون تغییر قیمت معامله شدند که نشان‌دهنده تعادل نسبی عرضه و تقاضا در این دو مدل است.

به طور کلی، بازار خودروهای داخلی پرتیراژ در این بازه زمانی بیشتر شاهد افزایش قیمت در محصولات ایران‌خودرو و نوسان ترکیبی (افزایش و کاهش همزمان) در محصولات سایپا بوده است.

افزایش قیمت در خودروهای میان‌رده و بالارده می‌تواند سیگنالی از تقویت انتظارات تورمی در بازار باشد، در حالی که کاهش قیمت برخی مدل‌های اتوماتیک احتمالاً به تعدیل تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای مرتبط است.

در مجموع، اگرچه بازار وارد فاز جهش سنگین نشده، اما روند کلی نشان می‌دهد شیب افزایشی ملایم همچنان بر بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی حاکم است؛ موضوعی که می‌تواند در صورت تداوم عوامل تورمی، در هفته‌های آینده پررنگ‌تر شود.