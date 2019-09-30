ژاپنی ها برای همه گروه های خونی، خون مصنوعی تولید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آساهی، این دستاورد بزرگ علمی شانس زنده ماندن افراد سانحه دیده در حوادث مختلف را به شدت افزایش می دهد، زیرا در بسیاری از موارد این افراد به دلیل عدم وجود انتقال دهنده خون با گروه خونی مناسب جان خود را از دست می دهند.

این خون مصنوعی توسط گروهی از دانشمندان کالج پزشکی دفاع ملی ژاپن تولید شده و با موفقیت بر روی خرگوش ها آزمایش شده است.

با استفاده از این خون دیگر نیازی به شناسایی گروه خونی افراد بیمار و حادثه دیده در شرایط اضطراری نیز وجود ندارد و محدودیت ها و چالش های مربوط به ذخیره سازی خون اهداکنندگان هم برطرف می شود.

باید توجه داشت که پلاکت های خونی عادی در بهترین حالت برای چهار روز قابل نگهداری هستند و گلبول های قرمز را می توان به مدت ۲۰ روز در دمای پایین نگهداری کرد. خون مصنوعی شامل پلاکت ها و گلبول های قرمز خون است که در بسته های نازکی موسوم به لیپوزوم مشتق شده از غشای سلولی نگهداری می شوند و برای متوقف کردن خونریزی و انتقال اکسیژن قابل استفاده هستند.

خون مصنوعی در دمای عادی و برای مدت بیش از یک سال قابل ذخیره سازی و استفاده است و در حین آزمایش بر روی ده خرگوش در حال خون ریزی شدید به نجات جان شش خرگوش منجر شد. استفاده از این خون مصنوعی هیچ گونه عوارض جانبی مانند لخته شدن خون به همراه نداشته است.