تجاوز آمریکا به سوریه و هدف قرار دادن بیش از ۷۰ نقطه؛اولین واکنش ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد امروز (شنبه) از آغاز عملیات موسوم به «چشم شاهین» در خاک سوریه خبر داد و این اقدام را «پاسخی قاطع» به کشته شدن چند نظامی آمریکایی در سوریه عنوان کرد.
حساب توییتری سنتکام مدعی شد که در جریان عملیات مذکور، با استفاده از بیش از ۱۰۰ مهمات دقیق و نقطه زن، بیش از ۷۰ هدف داعش را در سوریه مورد حمله قرار گرفته است.
ترامپ در سخنانی تهدیدآمیز مدعی شد که هدف از این حملات، «محروم کردن داعش از توان نظامی و جلوگیری از تهدید منافع آمریکا و متحدانش» است.
او مدعی شد که «دولت سوریه» از این عملیات حمایت میکند؛ ادعایی که ناظران، آن را تلاشی آشکار برای مشروعیتبخشی به تجاوزگری آمریکا در خاک سوریه ارزیابی میکنند.
«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا نیز شامگاه جمعه از آغاز عملیات نظامی جدید این کشور در خاک سوریه خبر داد و مدعی شد که این اقدام در واکنش به حمله اخیر داعش در تدمر صورت گرفته است؛ حملهای که به گفته واشنگتن سه نظامی آمریکایی را به هلاکت رسانده است.
وزیر جنگ آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که نیروهای آمریکایی عملیات موسوم به «چشم شاهین» را برای نابودی «زیرساختها، مخازن سلاح و مواضع داعش» آغاز کردهاند. او با تکرار ادعاهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، گفت: «آمریکا به رهبری ترامپ هرگز در دفاع از مردم خود تردید نخواهد کرد.»
وی همچنین مدعی شد که این عملیات تاکنون به کشته شدن «تعداد زیادی» از عناصر داعش منجر شده و تأکید کرد که حملات ادامه خواهد داشت.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که این حملات گسترده زیرساختها، انبارهای سلاح و مراکز عملیاتی داعش را هدف قرار داده است. سنتکام مدعی شد این اقدام در واکنش به حملهای است که ۱۳ دسامبر علیه نیروهای آمریکایی و همپیمانانشان در سوریه انجام شده است.
در همین ارتباط، وزارت خارجه سوریه نیز در بیانیهای بر ادامه مبارزه با داعش تأکید و اعلام کرد که ارتش سوریه عملیات خود علیه این گروه را در مناطق مختلف گسترش خواهد داد.
تحلیلگران معتقدند واشنگتن با استفاده ابزاری از نام داعش، در پی تثبیت حضور غیرقانونی خود در شرق سوریه و مناطق نفتخیز این کشور است.
به باور آنان، عملیات «چشم شاهین» بیش از آنکه اقدامی علیه تروریسم باشد، بخشی از سیاست اشغالگری و فشار آمریکا برای تحمیل معادلات جدید امنیتی در سوریه محسوب میشود.
