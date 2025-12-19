علیشاهی: سوانح رانندگی در خراسان رضوی منجر به مصدومیت ۲۰ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه نخست، تصادف سه دستگاه خودروی سواری شامل ۲ پراید و یک تیبا بعد از پل قائم، نرسیده به میدان شهید فهمیده رخ داد که ۶ مصدوم برجا گذاشت.

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: برای امدادرسانی به مصدومان ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شد سه مصدوم توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی اورژانس به صورت سرپایی در محل درمان و سه مصدوم دیگر توسط آمبولانس به بیمارستان ولایت مشهد منتقل شدند.

وی گفت: حادثه دیگر، تصادف ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و سمند بوده که در جاده شادمهر به کاشمر ابتدای جاده روستای «نای» رخ داد که منجر به مصدومیت ۹ نفر و انتقال تمامی آنان با سه دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر شد.

علیشاهی افزود: حادثه دیگر، تصادف ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و پژو در کیلومتر ۱۵ کاشمر به ریوش رخ داد که پنج مصدوم در پی داشت که تمامی مصدومان توسط ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) کاشمر منتقل شدند.

مسمومیت سه مشهدی با گاز منواکسیدکربن

مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه مسمومیت با گاز منواکسیدکربن نیز ساعت ۲ بامداد امروز در مشهد، چهارراه شهید هاشمی نژاد، خیابان کاشانی، منجر به مسمومیت سه نفر شد.

وی افزود: تمامی مسمومان با ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل شدند.