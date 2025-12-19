به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

به اطلاع خانواده‌های محترم، دانش‌آموزان عزیز و فرهنگیان گرامی استان هرمزگان می‌رساند؛ با توجه به بارش‌های اخیر و با هدف کاهش دغدغه خانواده‌ها و ایجاد آمادگی مطلوب‌تر دانش‌آموزان، کلیه آزمون‌های داخلی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی سراسر استان فردا شنبه ۲۹ آذر لغو می‌باشد.

زمان جایگزین این آزمون متعاقباً از طریق مدیریت مدارس به اطلاع دانش‌آموزان و اولیا خواهد رسید.

تاکید می‌گردد آزمون‌های نهایی رأس ساعت مقرر و همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.