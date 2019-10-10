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۱۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۸

ترافیک پرحجم در محورهای منتهی به چهار پایانه مرزی اربعین

ترافیک پرحجم در محورهای منتهی به چهار پایانه مرزی اربعین

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با تشریح وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور از ترافیک پرحجم در اکثر محورهای منتهی به چهار پایانه مرزی اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده های کشور گفت: برابر گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک سراسر کشور در حال حاضر در اکثر محورهای استان گیلان و محورهای کناره، نوشهر، چالوس و رامسر در استان مازندران بارش باران گزارش شده است که لازم است رانندگان مقررات مربوط به رانندگی در شرایط بارانی را رعایت کرده و ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و رانندگی با سرعت مطمئنه از سبقت غیرمجاز نیز پرهیز کنند.

وی از وزش باد شدید در محورهای زابل-زاهدان و زابل-نهبندان در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در دیگر محورهای کشور مشکل جوی و ترافیکی خاصی وجود ندارد.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره وضعیت ترافیکی جاده های کشور نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین به کرج در محدوده پایانه شهیدکلانتری تا پل فردیس نیمه سنگین گزارش شده است و در دیگر محورهای اطراف تهران مشکل ترافیکی خاصی وجود ندارد.

رحمانی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به چهار پایانه مرزی اربعین نیز گفت: برابر گزارش‌های دریافتی در محور ایلام به مهران در محدوده‌های مهدی آباد، تونل راه کربلا و کمربندی مهران ترافیک نیمه سنگین  است، همچنین در محدوده‌های صالح آباد، گلان و کنجان جم در همین محور نیز ترافیک پرحجم اما روان وجود دارد.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در محورحمیل به سرابله در محدوده شباب نیز ترافیک نیمه سنگین است، گفت: ترافیک محور دهلران به مهران عادی و روان است.

وی ادامه داد: در محورکرمانشاه به اسلام آبادغرب در محدوده ماهیدشت نیز ترافیک نیمه سنگین است و در محورهای اسلام آباد غرب-سرپل ذهاب-قصرشیرین به مرزخسروی هم ترافیک پر حجم و روان وجود دارد.

رحمانی ترافیک در محور خرمشهر به شلمچه در محدوده یادمان شهدای شلمچه در هر دو مسیررا  نیمه سنگین و در طول محور را پر حجم و روان اعلام کرد و گفت: ترافیک در محورهای حمیدیه-بستان به مرز چذابه عادی و روان است.

به گفته رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در دیگر محورهای کشور مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی با اعلام شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ از رانندگان و مسافران خواست برای  اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور و نیز امدادرسانی به حوادث احتمالی با این شماره تماس بگیرند.

کد مطلب 4742601

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