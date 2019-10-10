ترافیک پرحجم در محورهای منتهی به چهار پایانه مرزی اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده های کشور گفت: برابر گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک سراسر کشور در حال حاضر در اکثر محورهای استان گیلان و محورهای کناره، نوشهر، چالوس و رامسر در استان مازندران بارش باران گزارش شده است که لازم است رانندگان مقررات مربوط به رانندگی در شرایط بارانی را رعایت کرده و ضمن رعایت فاصله طولی مناسب و رانندگی با سرعت مطمئنه از سبقت غیرمجاز نیز پرهیز کنند.

وی از وزش باد شدید در محورهای زابل-زاهدان و زابل-نهبندان در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در دیگر محورهای کشور مشکل جوی و ترافیکی خاصی وجود ندارد.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا درباره وضعیت ترافیکی جاده های کشور نیز گفت: ترافیک در آزادراه قزوین به کرج در محدوده پایانه شهیدکلانتری تا پل فردیس نیمه سنگین گزارش شده است و در دیگر محورهای اطراف تهران مشکل ترافیکی خاصی وجود ندارد.

رحمانی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به چهار پایانه مرزی اربعین نیز گفت: برابر گزارش‌های دریافتی در محور ایلام به مهران در محدوده‌های مهدی آباد، تونل راه کربلا و کمربندی مهران ترافیک نیمه سنگین است، همچنین در محدوده‌های صالح آباد، گلان و کنجان جم در همین محور نیز ترافیک پرحجم اما روان وجود دارد.

رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در محورحمیل به سرابله در محدوده شباب نیز ترافیک نیمه سنگین است، گفت: ترافیک محور دهلران به مهران عادی و روان است.

وی ادامه داد: در محورکرمانشاه به اسلام آبادغرب در محدوده ماهیدشت نیز ترافیک نیمه سنگین است و در محورهای اسلام آباد غرب-سرپل ذهاب-قصرشیرین به مرزخسروی هم ترافیک پر حجم و روان وجود دارد.

رحمانی ترافیک در محور خرمشهر به شلمچه در محدوده یادمان شهدای شلمچه در هر دو مسیررا نیمه سنگین و در طول محور را پر حجم و روان اعلام کرد و گفت: ترافیک در محورهای حمیدیه-بستان به مرز چذابه عادی و روان است.

به گفته رییس مرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در دیگر محورهای کشور مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.

وی با اعلام شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ از رانندگان و مسافران خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور و نیز امدادرسانی به حوادث احتمالی با این شماره تماس بگیرند.