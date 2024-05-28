ضرورت تقویت ارتباط تشکل های مرتبط امر تولید با رسانه های استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان در نشست مشترک با اعضای خانه مطبوعات قم در مورد راهکارهای رفع مشکلات صمت با بهره‌مندی از ظرفیت رسانه و افزایش تعاملات میان این دو مجموعه گفت‌وگو کردند.

محمد آقاجانی، رییس هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم با اشاره به نقش موثر رسانه ها در تبیین دستاورد های بخش تولید و صنعت و اقدامات دولت گفت: نقش رسانه ها در تاثیر پذیری جامعه و اقناع سازی مردم غیرقابل انکار است و از همین رو می بایست صاحبان قلم، اصحاب فرهیخته و هوشیار رسانه نسبت به سیاه نمایی هایی که دشمنان در راستای ناامیدی مردم از آینده کشور انجام می دهند عکس العمل نشان داده تا فضای نادرست و غیر واقعی که از وضعیت ایران و اقتصاد آن در سایر جوامع ساخته شده، تغییر کند.

رییس هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم در ادامه گفت: صنعتگران و تولیدکنندگان به نقش آفرینی و مطالبه گری رسانه ها در حوزه رفع موانع تولید نیاز دارند تا در کنار یکدیگر، مسیر تولید را هموار و نسبت به جهش تولید با مشارکت مردم اقدام نمایند و علاوه بر ایجاد تحول در حوزه تولید و اقتصاد شاهد تحقق شعار سال و رفع موانع تولید نیز باشیم.

ناصر حاج غفاری عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم در این دیدار ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت رییس جمهور دولت سیزدهم و همراهانشان گفت: آیت الله رییسی مصداق بارز خدمت صادقانه بود و در حوزه میدان و دیپلماسی توانست گام های موثری بردارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان قم در ادامه با اشاره به جایگاه خانه صمت استان قم گفت: خانه صنعت معدن و تجارت استان حامی و حافظ منافع تولیدکنندگان و بخش خصوصی است و دغدغه اصلی هیات مدیره جدید این خانه رفع موانع تولید و مشکلات صنعتگران است.

حاج غفاری در ادامه با اشاره به نقش موثر رسانه ها در احصا مشکلات صنعتگران و پرداختن به آنان عنوان کرد: رسانه بازوی مشورتی ما در این مسیر خواهد بود و امیدواریم تا با تعامل ادامه دار و موثر آنچه تا به امروز از سوی خانه صمت رخداده است رشد پیدا کند و بستر خوبی جهت ارتباط رسانه ها و صنعتگران ایجاد گردد.

خانه صمت در حوزه اقتصادی می تواند راهنما و کارشناس موثری برای رسانه ها باشد

فخرالدین یوسف پور، مدیر خانه مطبوعات استان قم نیز در این دیدار عنوان کرد: رسانه و فعالان اقتصادی در راستای دریافت نظرات کارشناسی و راهنمایی های موثر لازم است تا ارتباط مستمر و نزدیکی را با یکدیگر داشته باشند و در این بین امکان تقویت اقتصاد رسانه از این طریق امکان پذیر است که توجه خانه صمت به انجام این مهم ستودنی و قابل استمرار می باشد.

وی ضمن تاکید بر لزوم تبیین جایگاه خانه صمت در بین رسانه ها و دستگاه های اجرایی استان گفت: خانه صمت بازوی مشورتی دولت و بخش خصوصی می باشد که باید این جایگاه در بین رسانه های استانی و ملی و همچنین دستگاه های اجرایی پیش از پیش تبیین و مورد توجه قرار بگیرد.

مهدی بخشی سورکی رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان قم نیز در این نشست گفت: استان قم به لحاظ تعداد رسانه های دارای مجوز در رتبه های نخستین کشوری قرار دارد هر چند که باید در عرصه کیفی سازی فعالیت های رسانه ای نیز تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: تشکل های اقتصادی در استان قم طی این سالها ارتباط خوبی با رسانه ها نداشتند و ضرورت دارد تا با تقویت ارتباطات رسانه ای در راستای پیشبرد اهداف بخش تولید و تقویت امر سرمایه گذاری در این عرصه با کمک رسانه ها برنامه ویژه ای داشته باشند.

مدیر خبرگزاری مهر استان قم افزود: رسانه ها در عرصه مطالبه گری مشکلات بخش صنعت و تولید استان قم می توانند نقش مهمی داشته باشند و لازمه این امر تقویت تعاملات مجموعه های مرتبط به بخش تولید با رسانه ها است.

در پایان این جلسه مقرر گردید کمیته مشترکی جهت تنظیم تفاهم نامه و ادامه همکاری های مشترک با حضور نمایندگانی از سوی طرفین ایجاد و تشکیل گردد.