به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مقامات ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس با بیان اینکه اظهارات نخست وزیر اسرائیل درباره مذاکرات، تلاش برای خرید زمان است تا شمار بیشتری از مردم فلسطین را به شهادت برساند، گفت که وی به دنبال دستیابی به هیچ توافقی نیست.

شبکه خبری الجزیره سه شنبه شب گزارش داد که حسام بدران، رئیس دفتر روابط ملی جنبش مقاومت اسلامی حماس در گفت‌وگو با این شبکه خبری اعلام کرد که ادعاهای بنیامین نتانیاهو درباره مذاکرات دروغ است.

این مقام ارشد حماس افزود: دولتی سرکش و خارج از قوانین بین‌المللی است و تلاش این رژیم برای توجیه کشتارها و قتل عام آوارگان در رفح شکست خورده و جهان را فریب نخواهد داد.

حسام بدران افزود که نتانیاهو همچنان در حال دروغگویی است و ما چیز تازه‌ای در مورد ازسرگیری مذاکرات دریافت نکرده‌ایم.

بدران اشاره کرد که صحبت‌های نتانیاهو در مورد مذاکرات، تلاشی برای خرید زمان بیشتر جهت ارتکاب جنایات بیشتر علیه ملت فلسطین است.

وی تصریح کرد که نتانیاهو نمی‌خواهد به هیچ توافقی دست یابد.

بدران تاکید کرد که توقف کامل جنگ و بازگشت آوارگان به محل زندگی خود بارزترین خطوط قرمز ما است که برای دست‌یابی به توافق از آن کوتاه نخواهیم آمد.