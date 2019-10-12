انتشار نخستین تصویر از محسن تنابنده در «عنکبوت»

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فیلمبرداری فیلم سینمایی «عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد و تهیه کنندگی جواد نوروزبیگی همچنان در تهران ادامه دارد، نخستین تصویر از فیلم منتشر شد.

«عنکبوت» که بعد از «تابستان داغ» دومین ساخته ایرج زاد محسوب می‌شود، برای نمایش در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود.

محسن تنابنده، ساره بیات، ماهور الوند، شیرین یزدان بخش، فرید سجادی حسینی، علی باقری، مهدی حسینی نیا، حمیدرضا هدایتی راد، جواد یحیوی، گلنوش قهرمانی، آتیه جاوید، مهدخت مولایی، نیوشا علیپور، یوسف خسروی، غلامعلی رضایی، حمید حاجی محمدزاده، میثم دامن زه، داوود ذاکری، سیدجمشید حسینی، آویسا سجادی، سحر عبداللهی و امیر سیدی گروه بازیگران «عنکبوت» را تشکیل می‌ دهند.

«عنکبوت» یک داستان جنایی با رگه های پررنگ اجتماعی دارد.

این اثر که فیلمنامه اش را اکتای براهنی نوشته روایت زندگی مردی با بازی محسن تنابنده است که قصد دارد ریشه فساد را خشک کند و در حقیقت آسیب‌ شناسی و نقد نگاه تند است.

محمدصادق رنج کشان به عنوان جانشین تهیه کننده و سرمایه گذار در فیلم «عنکبوت» حضور دارد.

عکس کنار خبر از حبیب مجیدی است.