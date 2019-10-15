به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر جمالی در همایش روز جهانی نابینایان که با حضور شهردار تهران و جمعی از معاونین سازمان بهزیستی و نابینایان کشور صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: عدم مناسبسازی معابر و مبلمان شهری در دو، سه سال اخیر باعث شده که هر سال در نزدیکی مهرماه و روز نابینایان، دوستان نابینای عزیز خود را از دست دهیم.
وی به حادثهای که برای دو نفر از نابینایان رخ داد، اشاره کرد و گفت: یکی از این افراد در مترو و دیگری نیز به دلیل عدم مناسبسازی معابر و اماکن شهری، جان خود را از دست دادند.
مدیرعامل انجمن نابینایان ایران تأکید کرد: امیدواریم سال آینده با بهبود وضعیت مناسبسازی معابر، اماکن و مبلمان شهری روبرو شویم و دیگر شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.
جمالی درباره قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: در حال حاضر یکی از موضوعات اساسی ما اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که تدوین آئیننامههای اجرایی قانون، اشتغال، تأمین اجتماعی و بیمه نابینایان، از جمله موضوعاتی است که دغدغه آن در میان جامعه نابینایان وجود دارد و خواستار بهبود وضعیت آنان هستیم.
وی با اشاره به اینکه ۵۰۰۰ نابینا عضو انجمن نابینایان هستند، خاطرنشان کرد: سعی میکنیم در انجمن برنامههایی برای بهبود وضعیت این افراد برگزار کنیم.
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