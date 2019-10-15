تداوم خدمات دهی به زائران/ فعالیت ۱۶۰۰ گشت در مسیر تردد زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد شرفی با اشاره به تمهیدات این پلیس برای برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی اظهار داشت: همزمان با آغاز این مراسم معنوی و عظیم، نیروهای پلیس پیشگیری ۲ ماموریت راهبردی؛ کنترل جمعیت از مبدا تا مقصد (پایانه ها) و تامین امنیت زوار در محورهای مواصلاتی و منتهی به مرزهای چهارگانه مهران، شلمچه، چذابه و خسروی و مسیر تردد را دنبال و اجرایی می کنند.

وی افزود: ۸ هزار و ۸۰۰ نیرو از مجموعه پلیس پیشگیری برای ماموریت اربعین در آماده باش کامل و مستقر در مرزهای چهارگانه و مسیر تردد زوار هستند. علاوه بر این ۶۰۰ نیرو از یگان امداد در کنار نیروهایی از مراکز آموزشی و دانشگاهی پلیس پیشگیری ناجا به عنوان نیروی کمکی به استان های هدف (خوزستان، ایلام و کرمانشاه) اعزام شدند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به ایجاد و راه اندازی ۱۷۵ توقف و استراحتگاه در طول مسیر برای زوار افزود: این اماکن موقت، ظرفیت پذیرش ۴۰۰ هزار زائر را دارد، در واقع با فراهم کردن زیر ساخت های لازم در این توقفگاه ها، شرایط به گونه ای پیش بینی شده که در شرایط اضطرار یا ازدحام جمعیت در زمان رفت و بازگشت، امکان پذیرش زوار باشد تا تردد زوار به خوبی مدیریت و کنترل شود.

سردار شرفی اضافه کرد: ۸۰ ایستگاه بازرسی شامل؛ ۳۵ ایستگاه ثابت و ۴۸ ایستگاه موقت در محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی در راستای تامین نظم و امنیت زوار اربعین فعال شده است، علاوه بر این ۱۶۰۰ واحد گشت انتظامی(خودرویی و موتوری) به صورت شبانه روزی در مسیر تردد زوار، توقفگاه ها ، محل برپایی موکب ها و .. حضور دارند و فعالیت نیروهای این پلیس مربوط به زمان رفت و اعزام به عراق نیست و فعالیت شان تا زمان بازگشت آخرین زائر به کشور ادامه دارد.

این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: ۲۲۸ کلانتری، ۱۷۰ پاسگاه انتظامی و ۸۱ فرمانده انتظامی در بخش استانی در مسیر تردد زوار اربعین حسینی، خدمات انتظامی ارائه می دهند.

وی با اشاره به هماهنگی و تعامل این پلیس با سایر پلیس های تخصصی بویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی و راهور ناجا خاطر نشان کرد: ۳۷ پارکینگ وسیع و بزرگ برای خودروهای شخصی زوار در ۳ استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه در نظر گرفته شد که زوار پس از بازگشت به کشور برای تحویل خودرو هایشان به این پارکینگ ها مراجعه کنند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در پاسخ به این سوال که آیا در مسیر تردد زوار یا پایانه های مرزی، نا امنی گزارش شده است، پاسخ داد: خیر، هیچ گزارشی مبنی بر ناامنی نداشته ایم و تردد زوار در نهایت امنیت صورت می گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در توصیه به زوار اربعین خاطر نشان کرد: زائران عزیز در طول سفر ( رفت و بازگشت) مراقب مدارک هویتی خود باشند و از پذیرش بسته های امانتی از افراد نا شناس جدا خودداری کنند.

سردار شرفی در پایان تاکید کرد: لازم است زوار عزیز زمان بازگشت خود را به کشور مدیریت کنند.