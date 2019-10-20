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۲۸ مهر ۱۳۹۸، ۱۹:۵۵

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

۳۵۵ اثر علمی و تخصصی به همایش هویت کودکان ایرانی رسیده است

۳۵۵ اثر علمی و تخصصی به همایش هویت کودکان ایرانی رسیده است

قزوین- مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: تاکنون ۳۵۵ اثر علمی و تخصصی به دبیرخانه همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در قزوین رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی عصر یکشنبه با حضور جمالی پور استاندار، سیده حمیده زرآبادی و روح الله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، روسای دانشگاهها و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

خیرالله رحمانی در این همایش گفت: پس از استان یزد که میزبان همایش هویت کودکان ایران اسلامی بود استان قزوین به دلیل داشتن موقعیت خوب خود و وجود بناهای تاریخی و نیز پوشش مناسب پیش دبستانی برای میزبانی سال دوم انتخاب شد.

وی بیان کرد: از آبان ماه سال قبل کارها آغاز شد و با برگزاری پیش همایش، تفاهم نامه هایی بین آموزش و پرورش و دستگاهها منعقد شد و دنبال یک حرکت علمی و ایجاد پویایی در همایش دوم هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: دومین همایش ملی هویت کودکان ایران اسلامی در روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان ماه با حضور وزیر آموزش و پرورش و یا معاونان ایشان، مدیران استانها و اساتید و معلمان و پژوهشگران و اهل فن از سراسر کشور برگزار خواهد شد که امیدواریم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی اظهارداشت: برگزاری پیش همایش در ۱۴ منطقه و فراخوان مقاله انجام شده و تاکنون ۷۰۱ مقاله از سوی استادان، معلمان و دانش آموزان سراسر کشور به دبیرخانه همایش رسیده که از سوی داوران کشوری قضاوت می شود.

رحمانی افزود: همچنین ۱۰۷ فیلم کوتاه و ۲۲۰ اثر قصه خوانی و قصه گویی و نیز ۱۲۶ فیلم بازی از سراسر کشور دریافت شده و دو عنوان کتاب آماده چاپ شده و نشریات تخصصی هر ماه چاپ می شود که در این روزها به چاپ هفتگی رسیده است.

وی گفت: راه اندازی سایت ویژه همایش، چند کانال فضای مجازی، پیش بینی نمایشگاه هویت، کارگاههای آموزشی، ۱۰ کارگاه آموزشی در همایش پیش بینی شده است.

رحمانی یادآورشد: تاکنون ۳۵۵ اثر علمی و تخصصی توسط دبیرخانه دریافت شده و بهره گیری از ظرفیت های علمی فرهنگیان از طریق ارائه مقاله به دبیرخانه همایش مورد تاکید ستاد برگزاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهارامیدواری کرد: برگزاری همایش نقطه عطفی در ارتقای نگرش هویتی و تعلیم و تربیت کودکان ایرانی اسلامی باشد و موجب شود تا این جریان فرهنگی پس از پایان همایش هم ادامه داشته باشد و گامی در مسیر تغییر فضای یادگیری ایجاد شود.

وی اضافه کرد: تاریخ گواه آن است که هرگاه هویت خود را از دست داده ایم به آسیب های فراوان و افول در عرصه های مختلف مواجه شده ایم و هرگاه به اصالت و هویت خود مراجعه کرده ایم توانسته ایم با افتخار و غرور جایگاه خود را تقویت کنیم.

رحمانی گفت: مراسم افتتاحیه این همایش صبخ روز شنبه ۲۵ آبان ماه و اختتامیه در روز ۲۶ آبان خواهد بود و در روز پایانی ضمن حضور در منزل شهید بابایی یک نمایش با موضوع هویت ایرانی و اسلامی در این مکان اجرا خواهد شد.

وی از همکاری همه دستگاههای اجرایی بویژه دانشگاهها و شهرداری قزوین برای تامین مقدمات برگزاری همایش تشکر وقدردانی کرد.

کد مطلب 4751622

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