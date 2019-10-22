به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی کرباسی در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر استان یزد با تشریح طرح یاری‌گران زندگی اظهار داشت: اجرای طرح یاری‌گران زندگی با هدف جلب همکاری مردم و تشکل‌ها و همراهی دستگاه‌ها در مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح ملی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به استان‌ها ابلاغ شده و درمان معتادان و صیانت از خانواده‌های آن‌ها از اهداف اصلی این طرح به شمار می رود.

‌کرباسی ادامه داد: در اجرای این طرح برای هر دستگاه، راهبردهای مشخصی تعریف شده و زمان اجرای آن از مهر ماه‌ ‌سال جاری تا پایان برنامه توسعه ششم مشخص شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ‌استان خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد ‌استان نیز باید در قالب این طرح در راستای مبارزه با مواد مخدر حمایت شوند.

به گزارش مهر، در این نشست فرجام فاضلی، فرماندار شهرستان خاتم و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گزارشی از اقدامات و برنامه های انجام شده در رابطه با کاهش اعتیاد و جمع آوری معتادان متجاهر در خاتم ارائه داد.