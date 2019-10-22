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۳۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۹

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد:

سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح یاری‌گران زندگی حمایت شوند

سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای طرح یاری‌گران زندگی حمایت شوند

یزد ـ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد گفت: سازمان‌های مردم نهاد ‌استان یزد باید در قالب طرح یاری‌گران زندگی در راستای مبارزه با مواد مخدر حمایت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی کرباسی در جلسه شورای مبارزه با موادمخدر استان یزد با تشریح طرح یاری‌گران زندگی اظهار داشت: اجرای طرح یاری‌گران زندگی با هدف جلب همکاری مردم و تشکل‌ها و همراهی دستگاه‌ها در مبارزه با مواد مخدر اجرا می‌شود.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح ملی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور به استان‌ها ابلاغ شده و درمان معتادان و صیانت از خانواده‌های آن‌ها از اهداف اصلی این طرح به شمار می رود.

‌کرباسی ادامه داد: در اجرای این طرح برای هر دستگاه، راهبردهای مشخصی تعریف شده و زمان اجرای آن از مهر ماه‌ ‌سال جاری تا پایان برنامه توسعه ششم مشخص شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ‌استان خاطرنشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد ‌استان نیز باید در قالب این طرح  در راستای مبارزه با مواد مخدر حمایت شوند.

به گزارش مهر، در این نشست فرجام فاضلی، فرماندار شهرستان خاتم و رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان گزارشی از اقدامات و برنامه های انجام شده در رابطه با کاهش اعتیاد و جمع آوری معتادان متجاهر در خاتم ارائه داد.

کد مطلب 4753026

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