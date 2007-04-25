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۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۳۰

نماینده میناب در جمع خبرنگاران:

گزینه پیشنهادی نمایندگان هرمزگان برای استانداری مجبور به انصراف شد

علی معلمی پور یکی از 5 نماینده استان هرمزگان که روز گذشته در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان از نمایندگی استعفا داده‌اند، گفت: گزینه پیشنهادی نمایندگان هرمزگان برای استانداری مجبور به استعفا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی معلمی پور که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: نمایندگان استان هرمزگان همچنان در اعتراض به انتصاب استاندار جدید بر استعفای خود اصرار دارند و از حضور در صحن علنی نهاد قانونگذاری امتناع می ورزند.

وی افزود: امروز استعفا 5 نماینده هرمزگانی اعلام وصول شد و بر اساس قانون هر یک از ما باید از متن استعفای خود دفاع نماییم و نمایندگان به این موضوع رای دهند؛ در صورت عدم پذیرش استعفا این حسن را دارد که ما حرف های خود را درباره عملکرد دولت در خصوص انتصاب استاندار حوزه انتخابیه خود می گوییم و مردم در جریان امر قرار می گیرند.

از این نماینده سئوال شد، آیا اظهارات معاون پارلمانی وزیر کشور مبنی بر اگاهی نمایندگان هرمزگان از انتصاب استاندار جدید و همچنین انصراف گزینه پیشنهادی آنها صحت دارد که وی پاسخ داد: آقای ناطق که فردی بومی است و گزینه پیشنهادی ما برای استانداری بوده تحت فشار دولت مجبور به انصراف شد و از انتصاب استاندار جدید نیز بی اطلاع بوده ایم .

 

کد مطلب 475821

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