سفارت آمریکا در یونان بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور یونان گفت : نیروهای پلیس یونان امروز در اطراف سفارت آمریکا در آتن مستقر شده و 11 نفر را که احتمال می رفت در حال حمله به سفارت هستند، دستگیر کردند.

به گفته منابع وزارت کشور یونان، همه این 11 نفر عراقی هستند.

وی افزود : نیروهای پلیس برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه در حال بازجویی از عراقی های مقیم یونان هستند.

بر اساس این گزارش، در ماه جولای یک گروه چپ افراطی با یک راکت ضد تانک به سفارت آمریکا حمله کردند که تلفات جانی در بر نداشت.

لازم به ذکر است که مردم یونان یک ماه پیش در چهارمین سالگرد اشغال عراق، در شهرهای آتن (پایتخت) و سالونیک در شمال یونان تظاهرات کردند و اشغال کشور عراق را که سالها تحت سیطره "صدام" دیکتاتور خونخوار معدوم سابق بود، محکوم کرده بودند.