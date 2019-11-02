ورزش همدان اسیر سرما نشود/لزوم توجه به گردشگری ورزشی در هگمتانه

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: با شروع فصل بارش‌ها در همدان و سرد شدن هوا همراه با به خواب رفتن درختان؛ ورزش استان همدان نیز به خوابی زمستانی فرو می‌رود و استفاده از پتانسیل ورزش‌های زمستانی به فراموشی سپرده می‌شود به طوری که طی سال های اخیر شاهد خواب زمستانی ورزش در دیار الوند بوده ایم.

زیبایی‌های فصل پاییز و زمستان در همدان بسیار چشم‌نواز بوده و می‌توان از همین پتانسیل برای جذب گردشگر در پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین استفاده کرد همان طور که در دنیا شاهدیم که در شهرهای سردسیر برای جذب گردشگر از توریسم ورزشی و رشته‌های زمستانی استفاده می‌کنند و المپیک‌های زمستانی نیز برگزار می‌شود.

جشنواره زمستانی همدان با شکست مواجه شد

طبق آنچه کارشناسان عنوان می کنند توریسم ورزشی یکی از صنعت‌های گردشگری دنیاست و جای این اقدام وجود دارد که در شهری به مانند همدان که در زمستان گردشگری تعطیل می شود از ورزش برای جذب گردشگر استفاده کرد که البته در سال‌های دور شاهد برگزاری جشنواره زمستانی در همدان بوده ایم اما رفته رفته با کم فروغ شدن این جشنواره مواجه شدیم و عدم برنامه‌ریزی مناسب این طرح را با شکست مواجه کرد.

یکی از پتانسیل‌های بی‌نظیر شهر همدان در فصل زمستان پیست تاریک دره است؛ این پیست در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جاده گنج‌نامه در شهر همدان و در دامنه‌های کوه‌های الوند قرارگرفته‌ و سومین پیست مطرح کشور و پس از پیست‌های شمشک و دیزین به‌عنوان منحصربه‌فردترین پیست اسکی در تمام کشور مطرح است.

این پیست با یک هزار و ۶۰۰ متر طول قابلیت برگزاری مسابقات اسکی روی چمن و برف را در تمام فصول سال دارد و تله سیژ این مجموعه با ۱۰۰ صندلی و یک هزار و ۶۰۰ متر طول خط، فعال‌شده و با راه‌اندازی این دستگاه وسعت پیست به ۵۰ هکتار رسیده است.

در کنار این پیست ساختمان دوطبقه شامل آشیانه برف‌کوب این مجموعه با زیربنای ۳۰۰ متر و سرویس بهداشتی، دفتر هیئت، سالن اجتماعات، انبار، وسایل اسکی و موتورخانه و اتاق کنترل خط دستگاه‌ها تله سیژ قرار دارد.

پیست اسکی تاریک دره همدان در کشور منحصر به فرد است

پیست اسکی تاریک دره همدان با توجه به وجود این امکانات و تجهیزات پیشرفته به‌عنوان یکی از پیست‌های منحصربه‌فرد کشور محسوب می‌شود.

اما متاسفانه در سال‌های گذشته با بی‌برنامگی و واگذاری غیر کارشناسی این پیست به بخش خصوصی ضربات جبران ناپذیری به رشته اسکی در همدان وارد شد و چندین سال این ظرفیت در همدان مغفول ماند.

متاسفانه پیست تاریک دره همدان در کشور همچون پیست‌های دیزین و شمشک در کشور مطرح نشده و از نظر تبلیغات نیز دراین سال‌ها بسیار ضعیف شده تا نتوانیم علاقه‌مندان به این رشته ورزشی را حداقل از استان‌های همجوار همدان به این پیست بکشانیم.

به طور قطع پیست تاریک دره همدان ظرفیت بسیار بی نظیری برای جذب گردشگر در فصل زمستان در همدان خواهد بود و حالا که چند ماهی با فراهم شدن شرایط برای اسکی؛ سواری در این پیست مهیاست باید از همین امروز به فکر جذب گردشگر ورزشی برای این پیست باشیم.

این روزها کم کم شاهد سفید شدن ارتفاعات همدان هستیم و گویا امسال شرایط پیست تاریک دره همدان زودتر از سال‌های گذشته برای اسکی فراهم خواهد شد و باید از امروز مسئولان ورزش و گردشگری همدان آستین‌ها را بالا بزنند.

از دیگر پتانسیل‌های ورزش‌های زمستانی وجود کوهستان الوند در همدان بوده که می‌توان برای جذب علاقه‌مندان به ورزش کوهنوردی در زمستان از آن بهره برد چراکه طبیعت زمستانی الوند یکی از بی‌نظیرترین موهبت‌های الهی بوده که چشم هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کند.

به طور حتم با جذب گروه‌های کوهنوردی به همدان می‌توان این طبیعت زیبا را به راحتی به نمایش گذاشت همچنین می‌توان علاقه‌مندانی از کشورهای حاشیه‌ای که چنین طبیعت برفی و کوهستانی را تجربه نکرده‌اند نیز برای همدان جذب گردشگر را رقم زد.

گردشگری زمستانی در همدان مغفول مانده است

یکی از کارشناسان حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مغفول ماندن گردشگری در فصل زمستان در همدان اظهار داشت: متاسفانه با آغاز فصل زمستان و شروع فصل بارش‌ها شاهد افت چشمگیر گردشگر در همدان هستیم و به نوعی گردشگری همدان در فصل پاییز و زمستان به سمت تعطیل شدن حرکت می‌کند.

علی احمدی بابیان اینکه مسئولان گردشگری همدان برنامه‌ریزی خاصی در این زمینه انجام نمی‌دهند، گفت: این در حالی است که اگر برنامه‌ریزی مناسب انجام شود با قطعیت می‌توان گفت می‌توانیم حتی بیشتر از فصل تابستان که فصل مناسب گردشگریست جذب گردشگر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه توریسم گردشگری زمستانی در دنیا بسیار پر رونق است، گفت: گردشگری تنها سفر در فصول گرم سال نیست بلکه در فصول سرد به ویژه زمستان، طبیعت و مناظر تاریخی زیبایی دیگری دارد و حتی طبیعت در زیر بارش برف جلوه دیگری دارد و بیشتر خود نمایی می‌کند.

احمدی خاطرنشان کرد: گردشگری زمستانی بسیار پردرآمد بوده اما متاسفانه به شدت مغفول مانده است.

این کارشناس حوزه گردشگری با اشاره به درآمد هنگفت گردشگری زمستانی بیان کرد: درآمد بسیار هنگفت و تجربه بسیار مناسب کشورهایی که در صنعت توریسم زمستانی موفق بوده‌اند باعث شده تا کشورهای دیگر هم که استعداد کمی در این مقوله دارند به فکر استفاده از این استعداد برای کسب درآمد باشند که چین و کره جنوبی از جمله‌آنها هستند.

احمدی عنوان کرد: چین هرساله با برگزاری جشنواره یخی هاربن و کره جنوبی با برگزاری جشنواره ماهیگیری روی رودخانه‌های یخی توانسته‌ اند به عنوان مقاصدی در آسیا شناخته شوند اما در منطقه خاورمیانه هنوز مقصد گردشگری مناسبی به صنعت گردشگری زمستانی معرفی نشده حال آنکه کشورمان دارای بهترین شرایط آب و هوایی است.

وی با بیان اینکه می توان با استفاده از میل و گرایش تجربه برف در گردشگران منطقه به خصوص نواحی جنوب خلیج فارس و البته کشورهای عربی همسایه به درآمد هنگفتی در این زمینه دست یافت، گفت: وجود پیست بی نظیر تاریک دره در همدان فرصت بسیار مناسبی بوده تا بتواند در بخش گردشگری ورزشی که در دنیا به صنعت بزرگ تبدیل شده خودنمایی کند.

این کارشناس حوزه گردشگری افزود: باید رشته‌های زمستانی را در همدان رونق داد تا بتوانیم از این پتانسیل بالقوه در شهر همدان استفاده کنیم اما این امر همکاری دستگاه ورزش ورزش و گردشگری همدان را می‌طلبد.

تمام توان مجموعه را برای فعال کردن رشته‌های زمستانی در همدان استفاده خواهیم کرد مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توجه ویژه به ورزش‌های زمستانی در همدان اظهار داشت: با توجه به آب و هوای کوهستانی شهر همدان و وجود پیست تاریک دره که یکی از کم نظیرترین پیست‌های اسکی ایران بوده ما در رشته ورزشی اسکی پتانسیل بسیار خوبی داریم.

محسن جهانشیر افزود: طی ۳ سال گذشته این رشته ورزشی در همدان با افت محسوسی مواجه بوده اما تمام تلاش خود را در تابستانی که گذشت تا به امروز انجام داده‌ایم تا بتوانیم تمامی نواقص این پیست را برطرف کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه مشکلات فنی و استانداردسازی پیست برطرف شده است، گفت: از روزی که به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان منصوب شدم یکی از دغدغه‌های اصلی من رونق دوباره رشته اسکی و پیست تاریک دره این شهر بود و واقعا شاید در گذشته ما قدر چنین پتانسیل بزرگی که بسیاری از استانها از آن بی بهره هستند را آنطور که باید نمی‌دانستیم.

جهانشیر خاطرنشان کرد: ریزش برف در زمستان در همدان یک موهبت بوده که باید به خوبی از آن در جهت رشد و توسعه ورزش‌های زمستانی استفاده کنیم و قطعا با رفع تمامی نواقص پیست تاریک دره زمستان امسال با فراهم شدن ریزش مناسب برف شاهد رونق دوباره و گشایش این پیست خواهیم بود.

در پایان گفتنی است؛ امیدواریم در زمستان امسال شاهد رونق دوباره رشته اسکی و رشته‌های زمستانی در شهر همدان باشیم تا بتوانیم گردشگران ورزشی را در این فصل نیز در استان همدان جذب کنیم.