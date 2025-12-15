خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامیصفت: پیست اسکی تاریکدره همدان به عنوان یکی از نزدیکترین پیستهای اسکی کشور به بافت شهری، سالهاست در دامنههای الوند و در فاصلهای کوتاه از مرکز شهر قرار دارد؛ ظرفیتی کمنظیر که میتواند در فصل زمستان، همدان را به یکی از مقاصد اصلی ورزشهای زمستانی و گردشگری سردسیر تبدیل کند.
دسترسی آسان، چشمانداز طبیعی و قرار گرفتن در مسیر گردشگری غرب کشور، تاریکدره را به نقطهای راهبردی برای توسعه ورزش اسکی در استان بدل کرده است.
همدان با زمستانهای سرد، بارشهای برف قابل توجه و موقعیت کوهستانی، از دیرباز مستعد فعالیتهای ورزشی مبتنی بر برف بوده است.
اسکی بهعنوان یکی از مهمترین ورزشهای زمستانی، نهتنها یک رشته قهرمانی بلکه ابزاری مؤثر برای افزایش تحرک اجتماعی، نشاط عمومی و جذب گردشگر در ماههایی است که بسیاری از مقاصد گردشگری با رکود مواجه میشوند.
کارشناسان حوزه ورزش و گردشگری معتقدند پیست اسکی تاریکدره میتواند یکی از محورهای اصلی توسعه گردشگری زمستانی در استان همدان باشد؛ موضوعی که در سالهای اخیر بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
نزدیکی این پیست به شهر باعث شده خانوادهها، ورزشکاران و علاقهمندان بدون نیاز به طی مسافتهای طولانی از این فضای طبیعی و ورزشی استفاده کنند؛ امکانی که در کمتر پیست اسکی کشور دیده میشود.
از سوی دیگر، اسکی صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست و میتواند نقش مهمی در پرورش استعدادهای ورزشی استان داشته باشد.
همدان در سالهای گذشته ورزشکاران مستعدی در رشته اسکی معرفی کرده، اما استفاده کامل از این ظرفیت نیازمند توجه جدی به زیرساختها، برنامهریزی منسجم و تداوم فعالیت پیست در طول فصل زمستان است.
زمستانهای همدان با دمای پایین و بارشهای متناوب برف، شرایطی طبیعی برای توسعه ورزشهای زمستانی فراهم کرده است.
این ویژگی اقلیمی در کنار کوهستانی بودن منطقه تاریکدره، بستر مناسبی برای فعالیت پیست اسکی و حتی میزبانی رویدادهای ورزشی، اردوهای آموزشی و جشنوارههای زمستانی محسوب میشود؛ رویدادهایی که میتوانند به رونق اقتصادی منطقه و افزایش حضور گردشگران کمک کنند.
فعالسازی کامل پیست اسکی تاریکدره همچنین میتواند به کاهش رکود گردشگری همدان در فصل سرما منجر شود. بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باورند که توسعه گردشگری زمستانی، راهکاری مؤثر برای استفاده چهارفصل از ظرفیتهای طبیعی استان است و اسکی در این میان نقش کلیدی ایفا میکند.
در شرایطی که بسیاری از استانهای کوهستانی کشور بهدنبال تبدیل زمستان به فرصت اقتصادی و ورزشی هستند، همدان نیز با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خاص، اقلیم سردسیر و پیست اسکی تاریکدره میتواند جایگاه خود را در نقشه ورزش و گردشگری زمستانی کشور تثبیت کند؛ مشروط بر آنکه نگاه حمایتی به ورزشهای برفی استمرار داشته باشد و پیست تاریکدره بهعنوان یک سرمایه عمومی، همواره فعال و پویا بماند.
بارشهای اخیر شرایط مناسبی برای آغاز فعالیت پیست تاریکدره فراهم کرده است
فاطمه آهنبر رئیس هیئت اسکی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط مناسب جوی و بارشهای اخیر، از آمادهسازی پیست اسکی تاریکدره و نزدیک شدن به زمان راهاندازی رسمی این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: طی چند روز گذشته شاهد بارش بسیار خوب برف در منطقه پیست تاریکدره همدان بودیم که این بارشها نقش مؤثری در بهبود شرایط پیست داشته است.
وی افزود: بلافاصله پس از بارشها، با استفاده از دستگاههای برفکوب، فرآیند کوبیدن و تثبیت برف در مسیرهای اصلی پیست انجام شد تا بستر اولیه برای فعالیتهای ورزشی فراهم شود.
رئیس هیئت اسکی استان همدان با بیان اینکه طبق پیشبینیهای هواشناسی، بارش برف در روزها و هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت، افزود: بر اساس همین پیشبینیها و روند فعلی شرایط جوی، بهزودی شاهد راهاندازی پیست اسکی تاریکدره خواهیم بود و این پیست به چرخه فعالیتهای ورزشی زمستانه بازمیگردد.
رئیس هیئت اسکی استان همدان ادامه داد: در حال حاضر و با توجه به میزان برف موجود، پیست تاریکدره برای فعالیتهای آموزشی و حضور اسکیبازان مبتدی آماده بهرهبرداری است و تلاش کردهایم این امکان را فراهم کنیم تا علاقهمندان و هنرجویان از همین مقطع بتوانند تمرینات خود را آغاز کنند.
آهنبر خاطرنشان کرد: امیدواریم با بارشهای آتی و افزایش حجم و ضخامت برف، زمینه برای افتتاح کامل پیست و استفاده عموم اسکیبازان حرفهای نیز فراهم شود تا در ادامه فصل زمستان، شاهد رونق هرچه بیشتر ورزش اسکی در استان همدان باشیم.
وی به موضوع جاده دسترسی پیست تاریکدره اشاره و تصریح کرد: در روزهای اخیر جلسات متعددی با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، مدیرکل راهداری، فرمانداری و پلیس راهور برگزار شده است تا موضوع جاده پیست بهصورت جدی بررسی و برای آن تصمیمگیری شود.
توسعه اسکی راهی برای بازگشت رونق گردشگری زمستانی همدان است
رئیس هیئت اسکی استان همدان افزود: خوشبختانه با تعامل و همدلی میان دستگاههای اجرایی ذیربط و با حمایتهای ویژه حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، که نگاه ویژهای به توسعه گردشگری زمستانی دارد، همه مسئولان قول مساعد دادهاند تا امسال شاهد بسته شدن جاده دسترسی به پیست تاریکدره نباشیم و تردد ورزشکاران و گردشگران با سهولت بیشتری انجام شود.
آهنبر با اشاره به نگاه مثبت مدیریت ارشد استان به توسعه ورزشهای زمستانی گفت: استاندار همدان و سایر مدیران ارشد استان توجه و رویکرد ویژهای نسبت به ورزشهای زمستانی دارند و این موضوع فرصت مناسبی برای احیای ظرفیتهای مغفولمانده استان در این حوزه است.
وی افزود: در همین راستا، پیشنهاد میزبانی مسابقات اسکی و همچنین برگزاری رقابتهای چندجانبه را به فدراسیون اسکی ارائه کردهایم که تحقق این برنامهها نیازمند تداوم بارش برف و فراهم شدن شرایط استاندارد پیست است.
رئیس هیئت اسکی استان همدان با اشاره به شرایط اقلیمی زمستان پیشرو بیان کرد: خوشبختانه طبق نظر کارشناسان هواشناسی، میزان بارشها در زمستان امسال در حد نرمال پیشبینی شده که این امر میتواند نویدبخش فصل مناسبی برای ورزشهای زمستانی، بهویژه اسکی، در همدان باشد.
آهنبر همچنین به میزبانی همدان در رویدادهای ملی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: با توجه به تجربه میزبانی همدان در رقابتهای والیبال برفی آسیایی، از برگزاری این مسابقات در پیست تاریکدره با آغوش باز استقبال میکنیم و آمادگی کامل داریم تا تمام امکانات، زیرساختها و همکاریهای لازم را برای برگزاری مطلوب این رویداد فراهم کنیم.
وی در پایان با تأکید بر تأثیر ورزشهای زمستانی در رونق گردشگری استان یادآور شد: متأسفانه همدان با ورود به فصل زمستان از نظر گردشگری دچار رکود میشود، در حالی که میتوان با توسعه و فعالسازی ظرفیت ورزشهای زمستانی، این وضعیت را تغییر داد.
رئیس هیئت اسکی استان همدان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با حمایت مسئولان و نگاه ورزشی مدیران، چراغ ورزش اسکی همدان را که سالها به دلیل بیتوجهی خاموش مانده بود، دوباره روشن کنیم و این رشته را به جایگاه شایسته خود در استان بازگردانیم.
تاریکدره ظرفیتی مهم برای نشاط اجتماعی همدان است
اسدالله ربانیمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده ورزشی در فصل زمستان، اظهار کرد: پیست اسکی تاریکدره یکی از مهمترین زیرساختهای ورزشی و گردشگری استان است که باید در ایام بارش برف به شکل مستمر و هدفمند فعال باشد.
مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با اشاره به بارشهای مناسب روزهای اخیر در همدان، افزود: با توجه به شرایط جوی ایجادشده و تأکید استاندار همدان، فعال نگهداشتن پیست اسکی تاریکدره در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد و این موضوع در امتداد برنامههایی است که از سال گذشته آغاز شده است.
ربانیمهر خاطرنشان کرد: بر اساس این رویکرد، پیست اسکی تاریکدره نهتنها بهعنوان یک مجموعه ورزشی تخصصی، بلکه بهعنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری زمستانی و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان مورد توجه قرار گرفته و دستگاههای اجرایی موظف به همکاری و همراهی در این مسیر هستند.
مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با بیان اینکه بهرهبرداری از این پیست میتواند نقش مؤثری در افزایش تحرک اجتماعی خانوادهها داشته باشد، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای متولی و خدماترسان، پیست تاریکدره علیرغم بارش برف باز بوده و شرایط برای استفاده ورزشکاران، علاقهمندان به ورزشهای زمستانی و خانوادهها فراهم شده است.
ربانیمهر ادامه داد: استفاده صحیح و ایمن از این فضا میتواند علاوه بر توسعه ورزش اسکی، به ایجاد شور و نشاط اجتماعی، افزایش حضور خانوادهها در فضاهای طبیعی و تقویت سبک زندگی سالم در فصل زمستان کمک کند.
تاریکدره میتواند میزبان رویدادها و جشنوارههای زمستانی باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع راه دسترسی پیست اشاره کرد و گفت: ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان همانند سالهای گذشته نقش کلیدی در تداوم فعالیت این مجموعه دارد و باید با انجام بهموقع عملیات برفروبی، مسیر دسترسی تا انتهای منطقه تاریکدره را باز و ایمن نگه دارد.
مدیرکل اجتماعی استانداری همدان خاطرنشان کرد: با بهبود شرایط آبوهوایی، امکان تردد خودروهای خاص، امدادی و خودروهای آفرودی نیز فراهم خواهد شد، اما اولویت اصلی، تأمین ایمنی شهروندان و تسهیل رفتوآمد ورزشکاران و خانوادهها است.
ربانیمهر با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه پیست اسکی همدان بیان کرد: نزدیکی پیست تاریکدره به شهر همدان، دسترسی آسان و وجود تعداد قابل توجه ورزشکاران فعال در رشته اسکی، این مجموعه را به گزینهای مناسب برای میزبانی رویدادها، مسابقات و جشنوارههای متنوع ورزشی تبدیل کرده است.
وی افزود: برگزاری چنین برنامههایی میتواند ضمن معرفی ظرفیتهای زمستانی همدان در سطح ملی، به رونق اقتصادی، افزایش حضور گردشگران و پویایی فضای شهری در فصل زمستان کمک شایانی کند.
مدیرکل اجتماعی استانداری همدان در پایان تأکید کرد: فعالسازی پیست اسکی تاریکدره تنها یک برنامه ورزشی نیست، بلکه بخشی از سیاست کلان استان برای بازگرداندن رونق گردشگری در زمستان و استفاده حداکثری از ظرفیتهای طبیعی دامنههای الوند است و مدیریت استان با همکاری همه دستگاهها، از این رویکرد حمایت خواهد کرد.
در مجموع، پیست اسکی تاریکدره همدان فراتر از یک مجموعه ورزشی، سرمایهای راهبردی برای زمستانهای سرد استان است؛ ظرفیتی که با مدیریت منسجم، حمایت نهادی و توجه به ورزشهای زمستانی میتواند همزمان موتور محرک سلامت اجتماعی، رونق گردشگری و پویایی اقتصادی همدان در فصل سرما باشد.
نظر شما