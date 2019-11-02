جشنواره عکس ارس گام بزرگی برای رسیدن به هدف مهم اقتصاد هنر است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، یوسف داداش زاده با اشاره به اهداف دنبال شده در برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس در منطقه آزاد ارس، گفت: برگزاری سالانه جشنواره ها به رویدادسازی در این منطقه کمک می کند و با تجربیات خوبی که از جشنواره هایی چون تئاتر خیابانی داریم، می توانیم جشنواره عکس را نیز با بالاترین کیفیت به یک رویداد هنری در ایران تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: کشورهای مختلف دنیا به دنبال رویدادسازی با جشنواره های هنری و فرهنگی هستند و جشنواره عکس ارس نیز با همین هدف و با حضور افراد مختلف از تخصص های گوناگون و با نگاه تخصصی برنامه ریزی شده است.

داداش زاده اقتصاد هنر و صنایع خلاق را رویکرد مهم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور عنوان کرد و گفت: برگزاری جشنواره عکس ارس نیز گام بزرگی در راستای رسیدن به هدف مهم اقتصاد هنر است.

وی افزود: توجه به صنایع خلاق از بعد اقتصادی بسیار مهم است و اگر بتوانیم با حمایت از هنر و هنرمندان به این مهم دست پیدا کنیم، می توانیم بگوییم که در برگزاری جشنواره ها و رویدادها موفق بوده ایم.

داداش زاده، برندینگ ارس را نیز از اهداف مهم مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد و گفت: علاقمند هستیم تا نام ارس را با کمک گرفتن از عنصر هنر و به دست هنرمندان کشور به یک برند بزرگ ملی تبدیل کنیم.

وی تاکید کرد: هنرمندان از جنس مردم هستند و هر چه قدر بتوانیم از این سرمایه عظیم اجتماعی حمایت کنیم، اهداف خود را به بهترین شکل ممکن، پوشش خواهیم داد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: تاریخ دیرین ارس از جمله افتخارات ما محسوب می شود و برای نمونه شهدای ۱۳۲۰ نمونه بارزی از تاریخ پر از رشادت این سرزمین هستند.

داداش زاده اظهار کرد: همین که یک جشنواره هنری در ارس باعث شده است، تئاتری به دست یکی از کارگردانان مطرح کشور به نام ایوب آقاخانی و با بازیگران نامدار بر اساس واقعه شهدای ۱۳۲۰ در تهران بر روی صحنه برود، نشان از مسیر درست ما در زمینه برگزاری رویدادهای هنری دارد.

وی افزود: تاثیرگذاری جشنواره تئاتر یا عکس در یک زمان کوتاه نمود پیدا نمی کند و اجرای این نمایش تنها بخشی از تاثیر برگزاری رویدادها در منطقه آزاد ارس است که بدون شک نمونه های بیشتری را در آینده به خواهیم دید.

داداش زاده تصریح کرد: ارس سرزمین فرصت هاست و جشنواره عکس ارس به خوبی دلیل این نامگذاری را به تمام ایران نشان خواهد داد.

وی ادامه داد: ما در منطقه آزاد ارس بیشتر از ۱۰ استراتژی توسعه ای را دنبال می کنیم و صنعت، تجارت و گردشگری بخش هایی از استراتژی های ۱۰ گانه ارس هستند.

داداش زاده در پایان ضمن دعوت از عموم هنرمندان برای دیدن ارس، گفت: روزهای خوب و نتایج پرباری را برای عکاسان شرکت کننده در نخستین جشنواره ملی عکس ارس آرزومندیم.