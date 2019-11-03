به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در دیدار چانگ هوا سفیر کشور چین در ایران ضمن اشاره به روابط خوب دو کشور اظهار داشت: نگاه ایران به همکاری و ارتباط با کشور چین بسیار مثبت و فزاینده است.

وی با اشاره به اینکه موضع‌گیری‌های کشور چین در مجامع بین‌المللی در همکاری با ایران، در داوری و نظر مردم ایران بسیار مهم بوده است، افزود: افکار عمومی ایران، چین را شریک و همکار خوب خود می‌دانند.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه رابطه ایران و چین را مستقل از سایر کشورها می‌دانیم، عنوان کرد: رابطه با کشور چین برای ما اصالت دارد و مطمئن هستیم که کشور بزرگ، مستقل و قدرتمند چین نیز در روابط با ایران تحت تاثیر سایر کشورها و یا فشارهای خارجی قرار نمی‌گیرد.

رحمانی فضلی همچنین به روابط خوب دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله تجاری، اقتصادی، عمرانی و ... اشاره کرد و عنوان داشت: با این حال ظرفیت دو کشور بیش از اینها است و امیدواریم متناسب با ظرفیت‌های دو کشور همکاری ها ارتقا یابد.

وی در ادامه به تفاهم نامه‌های همکاری امنیتی و انتظامی دو کشور اشاره و بر تلاش بیشتر بر اجرایی و عملیاتی شدن بیش از پیش آنها تاکید کرد.

وزیر کشور همچنین بر آمادگی ایران در همکاری بیشتر در زمینه‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته، تروریسم و قاچاق مواد مخدر و همچنین همکاری میان نیروهای انتظامی و پلیس کشورها تاکید کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ایران تجارب خوبی در زمینه مبارزه با تروریسم دارد، خاطرنشان کرد: ایران هم قربانی تروریسم بوده و هم مبارزات طولانی مدتی با تروریسم داشته که می‌تواند تجارب خود را در اختیار کشور چین قرار دهد.

وی همچنین اضافه کرد: ایران و چین همکاری بسیار خوبی در زمینه مدیریت حوادث غیرمترقبه و طبیعی نیز داشتند.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود دخالت‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و پول‌های برخی از کشورهای منطقه در کنار فقر و جهل مردم را از عوامل اصلی تروریسم در منطقه برشمرد و تاکید کرد: تا زمانی که صلح و توسعه در کشورهای منطقه محقق نشود، تروریسم ریشه‌کن نخواهد شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: ایران امنیت بسیار بالایی دارد و هیچ نگرانی درخصوص امنیت داخلی نداریم. از تمامی افرادی که وارد کشور ایران می‌شوند همانند مردم ایران حفاظت می‌شود و در امنیت کامل خواهند بود.

وی همچنین از ایده همکاری استان‌های دو کشور استقبال کرد و اضافه کرد: ۳۱ استان ایران با ۳۱ استان کشور چین می‌توانند همکاری و ارتباط خوبی داشته باشند.

سفیر چین: دیدگاه پکن درخصوص برجام همواره مشخص و ثابت بوده است

چانگ هوا سفیر کشور چین در ایران نیز در این دیدار ضمن اشاره به روابط صمیمانه دو کشور ایران و چین بر گسترش همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های امنیتی و انتظامی و پلیسی تاکید و ابراز امیدواری کرد روابط دو کشور به سطح راهبردی ارتقا یابد.

وی همچنین بر تقویت زمینه تبادل اطلاعات و تجارب در حوزه‌های مبارزه با تروریسم، جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

سفیر چین در ایران با بیان اینکه دیدگاه این کشور درخصوص برجام همواره مشخص و ثابت بوده است، تاکید کرد: چین همواره با تحریم‌های یکجانبه، ظالمانه و غیرقانونی علیه ایران مخالفت کرده است.

چانگ هوا همچنین لغو روادید ایران برای گردشگران چینی را گامی موثر در افزایش میزان حضور گردشگران این کشور در ایران برشمرد و ابراز امیدواری کرد این روند افزایشی ادامه پیدا کند.