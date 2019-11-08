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۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۲۶

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران خبر داد؛

تامین خون مورد نیاز مصدومان و مجروحان زلزله

تامین خون مورد نیاز مصدومان و مجروحان زلزله

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از تامین خون مورد نیاز مصدومان و مجروحان زلزله بامداد جمعه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

بشیر حاجی بیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به فعالیت شبکه خون رسانی کشور، خون مورد نیاز مناطق زلزله زده تامین شده است.

وی با اشاره به تامین خون مورد نیاز مناطق زلزله زده از استان های آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل، افزود: خون مورد نیاز مناطق زلزله زده از این استان ها تامین می شود.

حاجی بیگی همچنین از فعالیت مراکز جامع انتقال خون در استان تهران در روز جمعه خبر داد و گفت: اداره کل انتقال خون تبریز نیز پذیرای هموطنان برای اهدای خون است.

وی با اشاره به تامین خون مورد نیاز مناطق زلزله زده، افزود: خوشبختانه خون مورد نیاز مصدومان و مجروحان زلزله بامداد جمعه در استان آذربایجان شرقی، تامین شده است.

کد مطلب 4766006
حبیب احسنی پور

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