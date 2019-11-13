به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر از چند نمونه پرنده‌های هدایت شونده بدون سرنشین، شبیه‌سازهای ارتقاء یافته و همچنین سامانه‌های آموزش مجازی همزمان و خط تعمیرات اساسی جنگنده‌های اف ۴ در پایگاه شهید یاسینی توسط افسران جوان، بهره‌برداری شد.

در این بازدید، ابتدا نمونه‌هایی از انواع پهپادهای ارتقا یافته متناسب با نیازمندی‌ها و همچنین طرح عملیات همزمان هواپیمای بدون سرنشین با هواپیمای با سرنشین ارائه شد.

از دیگر طرح‌های رونمایی شده، شبیه‌ساز ارتقا یافته هواپیمای اف ۴‌ئی بود که امکان هر گونه اقدامات تاکتیکی مختلف هوایی منطبق با صحنه‌های نبرد را برای خلبانان فراهم می‌کند.

با طراحی و تولید مُد تاکتیکی شبیه‌ساز اف ۴‌ئی که برای نخستین بار در نیروهای مسلح با حضور فرمانده کل ارتش رونمایی شد، کیفیت آموزش و مهارت خلبانان در صحنه‌های واقعی نبرد افزایش خواهد یافت.

از دیگر اقدامات مهم پایگاه شهید یاسینی نیروی هوایی ارتش، راه‌اندازی خط تعمیر اساسی و باز آمد جنگنده بمب افکن‌های اف ۴ "توسط افسران جوان" بود که تمامی مراحل مختلف این اقدام جهادی برای نخستین بار توسط جوانان آموزش دیده پایگاه شهید یاسینی انجام می شود.

گفتنی است زمان تقریبی تعمیرات اساسی یا اورهال یک فروند جنگنده اف ۴ به طور معمول ۶ ماه تا ۱۲ماه به طول می انجامد که این عملیات پیچیده با انتقال تجارب ارزشمند پیشکسوتان به جوانان، موجب صرفه‌جویی‌های بسیار و افزایش توان عملیاتی نیروی هوایی خواهد شد.

همچنین مراحل پایانی ساخت رادار هواپایه هواپیمای اف ۴ که با تلاش و همکاری مشترک وزارت دفاع و نیروی هوایی مراحل نهایی خود را می‌گذراند، مورد بازدید امیر سرلشکر موسوی قرار گرفت.

افزایش قدرت تشخیص و رهگیری اهداف مختلف و به تبع آن ارتقاء توان عملیاتی این جنگنده ، دستاورد این سامانه است.

همچنین سامانه آموزش چند منظوره مجازی که امکان آموزش هم زمان افسران جوان در پایگاه‌های مختلف را فراهم می‌آورد، مورد بازدید امیر سرلشکر موسوی قرار گرفت.

در این بازدید فرمانده کل ارتش با اشاره به اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده پایگاه شهید یاسینی در اولین ساعات تحمیل جنگ به جمهوری اسلامی گفت: نیروی هوایی و به ویژه پایگاه شهید یاسینی در کمترین زمان ممکن، ابتکار عمل را از دشمن بعثی به گونه‌ای گرفت که در ساعات اولیه تجاوز صدام، معادلات و موازنه نبرد به نفع جمهوری اسلامی تغییر کرد و در سایه مجاهدت‌های بی‌شمار رزمندگان ، تمامیت، هویت و استقلال کشور عزیزمان حفظ شد.

وی افزود: سربلندی، عزت و اقتدار امروز همه ما مدیون و مرهون شهدا، جانبازان، آزادگان و پیشکسوتان چهاردهه پرافتخار میهن اسلامی است.

امیر سرتیپ نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در این بازدید امیر سرلشکر موسوی را همراهی کرد.