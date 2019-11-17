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۲۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۸:۱۰

مدیرکل تامین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور:

کتابداران نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارند

کتابداران نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی دارند

شهرکرد- مدیرکل تامین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: کتابداران نقش مهمی در ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر میرعبدالهی ظهر یکشنبه در همایش گرامیداشت هفته کتابخوانی در تالار لاله شهرکرد با اشاره به اینکه کتابداران نقش مهمی در  ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه دارند، اظهار داشت: کتابداران نقش تاثیر گذار در ترویج و رونق کتابخوانی در سطح جامعه دارند.

 مدیرکل تامین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بیان کرد: کتابداران با اقشار مختلف جامعه در ارتباط هستند و  زمینه ساز ارتقای سرانه مطالعه کتاب در جامعه هستند.

وی ادامه داد: نهاد کتابخوانه های عمومی  با تمام توان در مسیر ارتقای فرهنگ کتابخوانی در جامعه حرکت می کند.

 مدیرکل تامین نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تاکید کرد: ارتقا و تجهیز کتابخانه های عمومی در سطح کشور از مهمترین اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی است.

در این همایش از کتابداران نمونه استان چهارمحال و بختیاری تجلیل شد.

کد مطلب 4774580

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