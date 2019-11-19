به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ظهر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به ضرورت اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی گفت: توسعه فرهنگ قرآنی از اولویت های نظام جمهوری اسلامی ایران است و دولت همواره تلاش کرده از همه ظرفیت ها در این زمینه استفاده کند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه فرهنگ قرآنی موجب سعادت جامعه می شود،‌ تلاش در زمینه عمل به محتوا و اجرایی شدن آموزه ها و مفاهیم قرآنی را ضروری دانست و گفت: بسیاری از متفکران جهان اسلام معتقدند جاری شدن محتوا و مضامین قرآن در شئونات فردی و اجتماعی می تواند موجب دگرگونی زندگی انسانها شود.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش مردم و خیرین در امور فرهنگی و عام المنفعه نظیر مدرسه سازی و احداث بیمارستان گفت: قطعا با برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت های جامعه می توان شاهد مشارکت بیشتر خیرین در توسعه فرهنگ قرآنی بود.

معاون اول رییس جمهور با قدردانی از گزارش ارائه شده از روند عملیاتی سازی منشور توسعه فرهنگ قرآنی اظهار داشت : این منشور 10 سال پیش به تصویب رسید و لازم است امروز عملکرد، نقاط قوت و ضعف ها و کاستی های اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی بر لزوم تدوین و ارائه گزارش عملکرد در خصوص این منشور به صورت هر شش ماه یک بار تاکید کرد و گفت: ارائه به موقع گزارش عملکرد می تواند در تقویت نقاط قوت و از بین بردن ضعف ها موثر باشد.

جهانگیری همچنین با ابراز خرسندی از اینکه طی سالهای اخیر از مرحله تبرک جویی قرآن به مفاهیم راهبردی و محتوایی آن رسیده ایم از وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری خواست تمرکز جدی تری نسبت به توسعه فرهنگ قرآنی داشته باشند.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین سید رضا عاملی توضیحاتی در خصوص اقدامات ستاد توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کرد و سپس قائم مقام این ستاد به ارائه گزارشی از روند عملیاتی سازی منشور توسعه فرهنگ قرآنی پرداخت.

وی در این گزارش توضیحاتی در خصوص روند تدوین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و ادوار تاریخی فعالیت های قرآنی ایران پس از انقلاب اسلامی ارائه کرد و به تشریح رویکردهای کلان منشور مشتمل بر هماهنگ سازی فعالیت های قرآنی، فرهنگ سازی قرآنی و نظام سازی قرآنی پرداخت.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص گزارش ارائه شده از روند عملیاتی سازی منشور توسعه فرهنگ قرآنی پیشنهاد دبیرخانه ستاد به شرح زیر به تصویب رسید: به منظور تسریع و شفاف سازی مراحل اجرای اسناد راهبردی منشور توسعه و فرهنگ قرآنی، سازمان برنامه و بودجه موظف شد با هماهنگی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نسبت به یکسان سازی عناوین و محتوای برنامه ها و فعالیت های قرآنی دستگاه ها در لایحه بودجه سالانه با مفاد اسناد راهبردی اقدام کند.

در ادامه این جلسه گزارشی نیز در خصوص سندهای ملی مصرح در سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و وضعیت تدوین، تصویب و ابلاغ این اسناد ارائه و مقرر شد اعضای جلسه و دستگاه های مرتبط گزارش مذکور را مورد بررسی قرار داده و نظرات و پیشنهادات خود را برای تصمیم گیری نهایی به جلسه آتی ستاد ارائه دهند.