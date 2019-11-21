آغاز خروش انقلابی مردم شهر یاسوج بر علیه آشوبگران

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم در محکومیت اغتشاشات اخیر در کهگیلویه و بویراحمد دست به راهپیمایی زدند.

این حرکت مردم محور از میدان هفتم تیر شهر یاسوج آغاز شده است.

همزمان با مرکز استان در سایر شهرهای استان این حضور و راهپیمایی با شرکت اقشار مختلف مردم در جریان است.

در راهپیمایی مردم شهر یاسوج در حمایت از امنیت و اقتدار کشور، آیت الله ملک حسینی نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، مدیران اجرایی، قضایی و سایر مسئولان استانی نیز حضور دارند.

سخنران راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور در یاسوج آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی است.