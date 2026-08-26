به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به حضور حماسی مردم استان در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: مردم کهگیلویه و بویراحمد در ۴۰ روز جنگ تحمیلی نیز حماسه‌ای ماندگار آفریدند و امروز با همان روحیه در میدان دفاع از نظام و استقلال کشور حضور دارند.

وی با قدردانی از تلاش‌های استاندار و مدیران استان در تأمین پایدار آب، برق و گاز در شرایط سخت تحریمی افزود: با وجود محدودیت‌ها، خدمت‌رسانی در استان ادامه یافته و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از مهم‌ترین نیازهای توسعه استان است، تصریح کرد: جاده‌ها به عنوان شاهرگ توسعه کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت ویژه هستند و فرودگاه یاسوج نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید از نظر تعداد پروازها و تجهیزات متناسب با نیاز مردم تقویت شود.

وی همچنین بر ضرورت اتصال شبکه ریلی استان به شبکه سراسری تأکید کرد و گفت: ایجاد این اتصال می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت نفت و گاز در مناطق گرمسیر و سردسیر استان داشته باشد و زمینه احداث شرکت‌های مرتبط در یاسوج را فراهم کند.

آیت الله حسینی با اشاره به معطلی ۲۰ ساله در عملیاتی شدن کارخانه فسفات و پتروشیمی، خواستار حمایت مالی و تسریع در اجرای این پروژه‌ها شد و بیان کرد: این طرح‌ها می‌توانند زمینه‌ساز توسعه گردشگری، تولید و ایجاد اشتغال پایدار باشند و برای به سرانجام رسیدن آنها به عزم ملی نیاز است.

وی بر ضرورت حضور هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی در استان نیز تأکید کرد و افزود: باید با جلوگیری از خام‌فروشی معادن و گیاهان دارویی، زمینه ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در استان فراهم شود.

آیت الله حسینی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم را یکی از اولویت‌های توسعه‌ای استان دانست و گفت: برای تحقق این هدف، مشارکت وزارتخانه‌ها و ایجاد خط ویژه سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر تأسیس مرکز مهارت و اشتغال تقاضامحور در استان تأکید کرد و اظهار داشت: گاهی پروژه‌ها آغاز می‌شوند اما نیروی فنی و تحصیل‌کرده متناسب با نیاز آنها وجود ندارد؛ بنابراین آموزش‌های مهارتی، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه یاسوج در پایان با تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدا، از حمایت‌های استاندار و نمایندگان ارزیاب گزارش جامع توسعه کشور تقدیر کرد و گفت: امیدواریم با نگاه ویژه دولت، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر کهگیلویه و بویراحمد در عرصه‌های مختلف باشیم.