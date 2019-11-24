۱۹۷ واحد مسکونی در مناطق رانشی گلستان نیازمند جابجایی است

محمدتقی زمانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: با ارزیابی بنیاد مسکن گلستان در ۴۵ روستای استان ۵۱۰ واحد مسکونی در معرض رانش و واقع در حریم رودخانه ها قرار داشت که بعد از بکارگیری مشاوران و انجام مطالعات برای بخش عمده ای از این واحدها طرح ایمن سازی تهیه شد.

وی افزود: ۱۹۷ واحد هم نیازمند جابجایی تشخیص داده شد که تاکنون از طریق ماده چهار قانون ساماندهی مسکن، الحاق به محدوده و تغییر کاربری زمین های معرفی شده از سوی متقاضیان برای ۱۶۷ واحد تامین زمین شد و تهیه زمین برای ۳۰ واحد باقی مانده هم در دست اقدام است.

زمانی نژاد گفت: در مینودشت، بیش از ۳۴۰ واحد خسارت دیده به بانک های معرفی شده اند که بیش از سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات تاکنون پرداخت شده است.

زمانی نژاد بیان کرد: افراد خسارت دیده از ۴۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، ۱۵ میلیون تومان تسهیلات معیشتی، ۱۰ میلیون تومان بلاعوض تخریب، پنج میلیون تومان بلاعوض معیشتی و ۶ میلیون تومان هم بلاعوض اسکان بهره مند می شوند.