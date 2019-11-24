خبرگزاری مهر، گروه سیاست: پس از اجرای یکباره طرح سهمیه بندی بنزین از سوی دولت، اعلام شد که این تصمیم براساس موافقت سران قوا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی صورت گرفته است، رهبر انقلاب نیز با تائید این مساله فرمودند: «اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت میکنم؛ من این را گفتهام، حمایت هم میکنم».
اما در این میان، آنچه دولت و برخی رسانههای حامی آن سعی داشتند در بحبوحه برخی اعتراضات به طرح مربوط به بنزین، کتمان کنند، شیوه اجرای طرح بنزینی بود که مسئولیت آن کاملا برعهده دولت گذاشته شده بود.
از سوی دیگر، برخی منابع میگویند آیتالله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه در جلسه مربوط به تصمیمگیری درباره بنزین به صورت مشروط با این طرح موافقت کرده است. قاضیزاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: «بر اساس شنیدهها رئیس قوه قضائیه رسما با دولت مکاتبه کرده و اعلام کرده است که پیش از افزایش قیمت باید تمهیدات رسانهای برای اقناع سازی افکار عمومی انجام شود و با مردم صحبت شود تا مردم مطلع باشند.»
ابطحی: رئیسی در نامهای اعلام کرد قبل از اقناع عمومی طرح بنزینی را اجرا نکنید
محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات جلسه سران قوا درباره سهمیه بندی بنزین گفت: «بنده از منابع موثق اطلاع دارم که آیتالله رئیسی زیر صورت جلسه سران قوا مبنی بر افزایش قیمت و تعیین میزان بنزین را به صورت مشروط امضا کرده است.»
به گفته ابطحی، رئیس قوه قضائیه در صورت جلسه سران قوا نوشته است: «به شرط تمهید مقدمات لازم»، یعنی وی با این سازوکار مخالف بوده است. حتی از منابع موثق نقل میکنم که رئیس قوه قضائیه اعتقاد داشته است دولت باید طبق برنامه ششم توسعه عمل کرده و قیمت حامل های انرژی را طی ۶ سال گذشته به صورت تدریجی افزایش میداد اما دولت در طول چهار سال گذشته اجرای قانون هدفمندی را تعطیل کرده است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: «رئیس قوه قضائیه سه روز قبل از اجرای این قانون نامهای به دولت نوشت و مخالفت خود را با اجرای این طرح در شرایط فعلی کشور و بدون اقناع مردم اعلام کرد.»
ابوترابی: رئیسی در جلسه سران قوا میگوید افزایش قیمت بنزین نیازی به تصمیم سران قوا ندارد
از سوی دیگر، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد با اشاره به جلسه تصمیمگیری سران قوا درخصوص بنزین به خبرنگار مهر میگوید: «اصل این مشکل به تصمیم سیاسی روحانی و زنگنه مبنی بر حذف کارت سوخت برمیگردد، دولت باید سالی ۲۰ درصد قیمت بنزین را افزایش میداد اما آقای زنگنه و روحانی بر اساس لجبازی سیاسی کارت سوخت را حذف کردند و شش سال اجرای قانون هدفمندی را معطل گذاشتند. تاوان این تصمیم غلط ضرر ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به کشور وارد کرد.»
وی افزود: روحانی چند روز قبل از افزایش قیمت بنزین در یزد سخنرانی کرد که ما را یاد برخی سخنرانی ها در ابتدای انقلاب در دانشگاه تهران انداخت، او به جای اینکه مردم را در مورد افزایش قیمت بنزین اقناع کند به صورت غیرمستقیم به سپاه و قوه قضاییه حمله کرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: رئیس قوه قضاییه سه روز قبل از اعلام عمومی افزایش قیمت بنزین نامهای به رئیسجمهور مینویسند و اعلام میکند شرایط کشور برای اجرای این تصمیم مساعد نیست و نباید این طرح اجرایی شود.
ابوترابی گفت: آقای رئیسی در جلسه سران قوا اعلام میکند موضوع افزایش قیمت بنزین قانون دارد و نیازی به تصویب در جلسه سران قوا نیست، و سپس با قید «تمهیدات لازم باید در نظر گرفته شود» پای این طرح را امضا میکند.
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