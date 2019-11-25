۲۱ متخلف و ۴۴ تخلف در بندرخمیر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرهاشم خواستار یکشنبه شب به صورت ویدئو کنفرانس در ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان اظهار داشت: در این مدت هشت روزه حدود ۳۹۰ واحد در شهرستان خمیر بازرسی شدند که ۲۱ متخلف در قالب ۴۴ تخلف شناسایی شدند.

وی عنوان کرد: صیادان شهرستان خمیر با مشکل سوخت روبرو هستند که این چند روزه قایق‌ها و لنج‌های صیادی نیز به این تعداد افزوده شده است.

فرماندار شهرستان خمیر ابراز داشت: موتورهای برقی که این صیادان استفاده می‌کنند بنزینی هستند و باید سهمیه‌ای به این افراد تعلق گیرد.

خواستار تشریح کرد: در روستاها سعی شده است که از دهیاران کمک گرفته شود و اقلام ضروری ضروری مورد نیاز مناطق را تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سعی کردیم که گوجه فرنگی با نرخ هفت هزار و ۸۰۰ تومان کنترل شود.

فرماندار شهرستان خمیر تصریح کرد: سال گذشته ۷۵ هزار تن برداشت گوجه فرنگی داشتیم و امسال نیز در راستای کاهش قیمت گوجه تلاش می‌کنیم.